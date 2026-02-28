Slušaj vest

Na društvenim mrežeme pojavio se satelitski snimak mesta na kom se vidi uništen takozvani zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija, vrhovnog vođe Irana, u Teheranu.

Kompleks je direktno pogođen i na snimku se može videti gusti dim koji se uzdiže iznad nekoliko uništenih objekata.

Hamnei ovo zdanje inače koristi kao svoju rezidenciju i glavno mesto za prijem visokih zvaničnika, ali nije poznato gde se on trenutno nalazi.

Navodno, kako tvrde Iranci, on i predsednik Irana Masud Pezeškijan evakuisani su na sigurno.

Kurir.rs/Agencije

