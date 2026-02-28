Slušaj vest

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.