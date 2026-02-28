Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmerene prema UAE.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama, prenosi Al Džazira.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako kulja dim iz Palme Džumejre.

Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih veštačkih ostrva na svetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv.

Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.

Na ostrvu se nalazi i čuveni hotel Atlantis The Palm, koji je postao simbol raskoši i jedna od glavnih turističkih atrakcija. Palma Džumejra danas predstavlja spoj inženjerskog podviga i prestiža, privlačeći posetioce iz celog sveta.