Danas je u iranskom napadupogođen i centar Abu Dabija.

Naime, na društvenoj mreži X kruže snimci koji, kako se tvrdi, prikazuju deo blizu centra grada iznad kog se uzdiže gust crni dim.

Prema izjavama očevidaca, prenetim u lokalnim medijima, neprekidno se čuju glasni udari i tutnjave. Nekim stanovnicima su upućena upozorenja da potraže sklonište zbog mogućeg raketnog napada.

Svedoci su takođe prijavili više jakih eksplozija koje su izazvale podrhtavanje prozora, dok su iznad Abu Dabija primećeni borbeni avioni.

Jedna osoba poginula u UAE nakon presretanja iranskih projektila

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je zemlja bila izložena "očiglednom napadu iranskim balističkim projektilima".

Dodaje se da su PVO sistemi UAE "delovali vrlo uspešno" i uspešno presreli više projektila.

Uprkos tome, krhotine su pale na stambeno područje u Abu Dabiju, uzrokujući materijalnu štetu i smrt jednog civila azijske nacionalnosti, čiji identitet nije objavljen.

Ministarstvo je napad osudilo kao "opasnu eskalaciju" i "kukavički čin" te poručilo da UAE "zadržava puno pravo na odgovor".

Američko ratno vazduhoplovstvo deluje iz baze Al Dafra južno od Abu Dabija, zajedno s ratnim vazduhoplovstvom UAE.

Podsetimo, izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, dok je širom zemlje proglašeno vanredno stanje, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Vlada Izraela je proglasila vanredno stanje zbog očekivanja iranske odmazde dronovima i balističkim raketama. Jedan izraelski izvor rekao je za CNN da je napad koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

U odmazdi Irana, pogođeno je više američkih vojnih baza u regionu - Kuvajt, Katar, Bahrein, Rijad..

