Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Američka vojska je takođe pokrenula veliku vojnu operaciju i udare.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

U specijalnoj emisiji Kurir televizije gostovali su Marko Matić iz Centra za odgovore medije, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Boško Jakšić analitičar.

Foto: Kurir Televizija

Boško Jakšić tvrdi da je cilj eleminisanje iranske pretnje i promena režima u Teheranu:

- Tramp je prihvatio pritiske Natanjahua i čini mi se da ima hipotrizije koja uzdrmava SAD. Napad je usledio dan nakon što je zabeležen napredak pregovora u Ženevi. Sve me podseća na optužbe i da je sve neko opravdanje za agresiju. Čitav region je uzdrman. Vazdušni prostori mnogih zemalja su zatvoreni - kaže Jakšić i dodaje:

- Ne možemo da kažemo kakvi će biti rezultati jer mnoga pitanja nemaju odgovore. Iranci su se vrlo dobro pripremili i potpuno je izvesno da su svog vrhovnog vođu sakrili i obezbedili. Žele promenu režima, koju amerikanci nazivaju masovnim terorom.

Tvrdi da su Vanšington i Tel Aviv stvorili ciljeve van međunarodnog prava.

Italijanski list Korijere dela sera prenosi izjavu neimenovanog izraelskog visokog zvaničnika da bi se "šokirali ako bi se (ajatolah Ali) Hamnei pojavio uživo" u programu iranskih medija.

- Prema našim procenama, on nije više među nama (živima), ali čekamo definitivnu potvrdu - kazao je taj zvaničnik.

"Ovom operacijom padaju maske"

Darko Obradović kazao je da je Hamnei imenovao trojicu naslednika, a da je već jednom likvidiran vrh iranskog generalštaba, nakon čega je uzdrmana država:

- Jako je teško oceniti operativnu ulogu Hamneia, on je čak i bolestan i nije aktivan u sprovođenu odluka. Iran je teroristička država koja je uložila u svoje operacije milijarde američkih dolara. Pa sve do zaštite terorista iz Palestine, mi ovde ne govorimo o ljudima koji su nevini. Oni se aktivno od nastanka svog bave kriminalom. Nuklearni potencijal je jako diskutabilan. Ovom operacijom padaju maske. Niko nije napadao Iran dok nije počeo da se bavi terorizmom.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Što se tiče pomoći Kine i Rusije, objašnjava da Kina izvozi iransku naftu, a gledajući na to i Rusija i Kina su se slabo "zalegle" za Iran:

- Briks je propao, istorija toga je propala. Večeras će nastupiti haos, Iranu će mnogo lakše biti da lansira balističke rakete. Zbog satelitskih snimaka će čekati noć.

"Ubijani građani Irana"

Marko Matić je bjasnio da u Međunarodnom pravu postoji "dozvoljena agresija prema suverenim zemljama", ali da je situacija u Iranu takva da su "građani ubijani".

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

- Imamo međunarodnu zajednicu gde ne postoji vrhovni organ. Ne pamtim kada je Savet bezbednosti doneo hitne sednice. Ako nemate svetsku policiju, postoji problem. Ubijanje 30.000 sopstvenih građana nije unutrašnje pitanje.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

