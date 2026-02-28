Slušaj vest

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

Na pitanje zbog čega se napad dogodio baš sad, Pandurević je kazao da je Tramp najavio dovođenje snaga blizu Irana još odavno. Potvrdio je i da je ovakav ishod bio neminovan:

- Postoje neke informacije da je ovo sve povezano sa izraelskim praznikom. On je stalno izložen udarima, ovo je sve bilo očekivano a ne znam da li je današnji dan specijalan i izabran.

Bahrein na meti napada

Reditelj Slobodan Milivojević je otkrio najnovije informaije iz Bahreina, gde se trenutno nalazi. Podsetimo da je Bahrein takođe na meti napada Irana tokom čitavog dana:

- Upravo traje napad. Napolju se čuje protivvazdušna odbrana. Posle današnjeg uključenja je bilo 5,6 reakcija protivvazdušne odbrane ovde. Popodne su iranci dronom uspeli da se probiju i ovde su udarili u američku bazu. Deo pogođenog balističkog projektila je pao u Dubaiju. U Bahrejnu su ulice prazne. Policija je svuda na raskrsnicama. Situacija je napeta.

Slobodan Milivojević Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da postoje instrukcije nadležnih organa koje su dostavljene preko socijalnih medija. Određena su skloništa koja se nalaze u velikim tržnim centrima, te da Bahrein nema velika skloništa:

- Govore da se pridržavamo uputstava i kako da se ponašamo u slučaju vazdušne opasnosti. Preporučuje se da ljudi ostaju kod kuće, te da se ne šire lažne vesti. Bahrein ima odlično organizovano informisanje, tako da nam stižu upozorenja - ispričao je Milivojević.

"Tramp sa golf terena prati rat"

I druge zemlje su se uključile u ovaj sukob, a Pandurević kaže da se mora utvrditi ko je na kojoj strani i da li postoje saveznici rata:

- Ovaj sukob je potpuno kontrolisan i svi su ovi udari očekivani i predviđeni. Iranci ne gađaju na osnovu svetala. Oni imaju već unapred određene ciljeve, nekad gađaju i na sucne. Tramp sa svog golf terena prati rat. Mi analiziramo rat a ne vidimo posledice toga. Šta biva sa tim da su ljudi stradali? Iran želei da uvuče ljude u sukob. Ovo je dan D gde će se pokazati da li je Amerika toliko jaka. Ali ako ne obore režim, Iran neće pasti.

Pandurević tvrdi da je napad na Iran agresija, te da on ima pravo da se brani:

- Trampu nisu bitni ljudi koji žive u Iranu. Već samo želi da skine režim sa vlasti, to će i pokušati da uradi. Da li je dovoljna sednica Saveta bezbednosti? Ne. Evo Tramp kaže da Ujedinjene nacije ne mogu da uspostave mir u svetu. Iran ovde po povelji UN ima pravo da se brani dok Savet bezbednost ne donese neku meru. Iran se brani na način na koji ume.

Branimir Đokić tvrdi da je jedini cilj napada na Iran obaranje režima. Kaže da Amerikanci žele da smanje dejstva na Bliskom istoku, ali da pre odlaska ipak žele da se reše pretnje (Irana):

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

- Svi znaju da Tramp neće da ide kopneno. Oni znaju da treba da se sakriju od američkih bombi a onda da ozađu kad bude bio kraj i da se pohvale pobedom. Amerikanci prave spisak imena operacija ali tako da ne otkriju državu kojoj je pretnja upućena.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

Foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Vahid Salemi/AP

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

