Teheran uzvraća udarac
IRAN NASTAVIO ODMAZDU! Počeo drugi talas napada na američke vojne baze, poletele razorne hipersonične rakete "FATAH"! (VIDEO)
Islamska revolucionarna garda Irana je započela drugi talas raketnih napada na američke vojne baze na Bliskom istoku.
Iran je u popodnevnim časovima, po lokalnom vremenu, pogodio poznati hotel "Palm" u Dubaiju. Izbio je veliki požar posle eksplozije.
