Islamska revolucionarna garda Irana je započela drugi talas raketnih napada na američke vojne baze na Bliskom istoku.

Na društvenim mrežama pojavili su se i prvi snimci lansiranja moćnih hipersoničnih raketa "Fatah" sa teškim bojevim glavama.

Iran je u popodnevnim časovima, po lokalnom vremenu, pogodio poznati hotel "Palm" u Dubaiju. Izbio je veliki požar posle  eksplozije.

Kurir.rs/Agencije

