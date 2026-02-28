Slušaj vest

Najmanje 85 osoba, među kojima su i učenice, poginulo je, a više desetina je povređeno u američko-izraelskom napadu na osnovnu školu za devojčice u gradu Minabu na jugu Irana, javlja iranska državna radiotelevizija IRIB.

Povređene su 92 učenice, saopštio je guverner pokrajine Mindab Mohamed Radmer, objavila je iranska agencija INRA.

On je istakao da to, nažalost, neće biti konačan broj žrtava, jer je dosta učenica i nastavnika ostalo pod ruševinama škole.

Pozivajući se na lokalnog zvaničnika iz provincije Hormozgan, IRIB javlja da je škola direktno pogođena.

Na licu mesta policija i spasilačke ekipe rade bez prestanka, izvlačeći preživele iz ruševina, dok se nastavlja potraga za nestalim učenicama i osobljem.

Lokalni zvaničnici apelovali su na stanovništvo da se skloni sa pogođenih područja i pružaju svu moguću pomoć žrtvama.

Napad na školu dogodio se u okviru šire vojne operacije koju su rano jutros pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana.

Satelitski snimci koje je analizirao CNN pokazuju da se pogođena škola nalazi na oko 60 metara od iranske vojne baze.

Američka vojska nije ni potvrdila, ni demantovala da je u napadu pogođena škola.

„Svesni smo izveštaja o civilnim žrtvama koje su rezultat vojnih operacija. Ozbiljno ih shvatamo i ispitujemo. Zaštita civila je od najveće važnosti i nastavićemo da preduzimamo sve raspoložive mere predostrožnosti, kako bismo smanjili rizik od nenamerne štete“, rekao je portparol Centralne komande američke vojske Tim Hokins za CNN.