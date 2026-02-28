Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za izraelske medije da je pokrenuo napad na Iran jer je shvatio da iransko rukovodstvo ne želi dogovor!

- Iranci su bili blizu dogovora, a zatim su odustali, bili su blizu, a zatim su odustali. Iz toga sam shvatio da zapravo nisu ni želeli dogovor - rekao je Tramp za izraelski Kanal 12.

Tramp je rekao da bi Iran do sada imao nuklearno oružje da ih Amerika i Izrael nisu napali u junu.

Foto: Shutterstock

- Imam mnogo izlaznih tačaka iz ove kampanje. Mogu јe produžiti i preuzeti kontrolu nad svim ili završiti za nekoliko dana i reći Irancima da ćemo vas ponovo videti za nekoliko godina ako počnete sa obnovom. Svakako će im biti potrebno nekoliko godina da se oporave od ovog napada - rekao je Tramp.

Američki lider Donald Tramp, podsetimo, saopštio je jutros da su SAD započele "velike borbene operacije" protiv Irana. Izrael je prethodno saopštio da je pokrenuo "preventivni" vojni udar na Iran. Na meti iranskih dronova i raketa u uzvratnom napadu, pored američkih vojnih baza u regionu i teritorije Izraela, našli su se i luksuzni deo Dubaija, centar Abu Dabija, prestonica Bahreina, međunarodni aerodrom u Kuvajtu