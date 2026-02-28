Slušaj vest

Američka centralna komanda (CENTCOM) objavila je video-snimke koje prikazuju današnje udare Sjedinjenih Američkih Država na Iran.

Snimci prikazuju lansiranje projektila sa ratnog broda, poletanje borbenih aviona sa nosača aviona, kao i napade na iransku imovinu, uključujući dron na zemlji.

"Kao što je predsednik izjavio, naš cilj je zaštita američkog naroda uklanjanjem neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Predsednik je naredio odlučnu akciju. Snage CENTCOM-a nanose snažan i neprekidan udar", navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Američka vojska je tokom subotnjih udara na Iran prvi put u borbenim dejstvima koristila jednosmerne napadačke dronove.

"Prvi sati operacije uključivali su precizno oružje lansirano iz vazduha, sa kopna i sa mora. Dodatno, CENTCOM-ova jedinica Task Force Scorpion Strike prvi put je u borbi upotrebila niskobudžetne jednosmerne napadačke dronove", navodi se u saopštenju Američke centralne komande.

Task Force Scorpion Strike, jedinica za jednosmerne napadačke dronove koju je CENTCOM osnovao prošle godine, koristi dronove izrađene nakon što su američki stručnjaci izvršili obrnuti inženjering iranskog drona Shahed koji je SAD pre nekoliko godina zaplenio.

Šteta na američkim instalacijama je minimalna i nije uticala na operacije, navodi CENTCOM.

CENTCOM je saopštio da je vojna operacija pod nazivom "Operation Epic Fury" započela u subotu u 1.15 sati po istočnom vremenu (ET) s ciljem "razgradnje sigurnosnog aparata iranskog režima, uz prioritetno delovanje na lokacije koje su predstavljale neposrednu pretnju".