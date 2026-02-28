Slušaj vest

Vazdušni prostor iznad Irana prazan je od jutros, a trenutno, kako se vidi na sajtu Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina...

Pošto su počeli napadi Izraela i Amerike na Iran, nebo iznad Irana potpuno je prazno.

Sada, kako se vidi na mapi sajta Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina, dok se u iznad Izraela trenutno nalaze samo tri američka vojna aviona za dopunu goriva.

Jedan od njih, avion američke vojske, trenutno je najpraćeniji let na čitavom svetu i njegovu putanju prati skoro 55.000 ljudi putem ovog sajta.

Foto: Printskrin

Izrael i SAD započele su jutros napad na Iran. Prema izraelskom bezbednosnom izvoru, napad koji je u toku predstavlja zajedničku operaciju SAD i Izraela. Širom Irana odzvanjaju eksplozije, a Teheran je najavio i "razarajući odgovor". Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD započele vojnu kampanju u Iranu.

U međuvremenu pogođen je i aerodrom u Kuvajtu, kao i luksuzni deo Dubaija.