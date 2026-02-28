Slušaj vest

Vazdušni prostor iznad Irana prazan je od jutros, a trenutno, kako se vidi na sajtu Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina...

Pošto su počeli napadi Izraela i Amerike na Iran, nebo iznad Irana potpuno je prazno.

Sada, kako se vidi na mapi sajta Flight radar, letova nema ni iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Bahreina, dok se u iznad Izraela trenutno nalaze samo tri američka vojna aviona za dopunu goriva.

Jedan od njih, avion američke vojske, trenutno je najpraćeniji let na čitavom svetu i njegovu putanju prati skoro 55.000 ljudi putem ovog sajta.

Iran nebo vazdušni prostor.jpg
Foto: Printskrin

Izrael i SAD započele su jutros napad na Iran. Prema izraelskom bezbednosnom izvoru, napad koji je u toku predstavlja zajedničku operaciju SAD i Izraela. Širom Irana odzvanjaju eksplozije, a Teheran je najavio i "razarajući odgovor". Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su SAD započele vojnu kampanju u Iranu.

U međuvremenu pogođen je i aerodrom u Kuvajtu, kao i luksuzni deo Dubaija.

Kurir.rs/Flight radar

Ne propustitePlaneta"NAJJAČI UDAR NA IRAN IKADA"! Izraelska vojska: Ovo je bila najveća vazdušna operacija u našoj istoriji! Sa 200 aviona uništeno oko 500 ciljeva
Iran.jpg
PlanetaAMERIKA U NAPADU NA IRAN PRVI PUT KORISTILA NOVO ORUŽJE: Objavljen snimak udara, ove letelice su bile iznenađenje! (VIDEO)
SAD Iran napad.jpg
PlanetaOGLASIO SE TRAMP: Sukob sa Iranom ima mnogo izlaznih tačaka! Mogu ga produžiti i preuzeti kontrolu nad svim ili završiti za nekoliko dana
tramp2.jpg
PlanetaAMERIKA I IZRAEL POČINILI STRAŠAN MASAKR: Direktno pogođena ženska škola na jugu Irana, najmanje 85 mrtvih! Evo zašto je GAĐANA! (VIDEO)
Iran.jpg
PlanetaIRAN NASTAVIO ODMAZDU! Počeo drugi talas napada na američke vojne baze, poletele razorne hipersonične rakete "FATAH"! (VIDEO)
američka baza Južna Koreja.jpg
PlanetaSTAJE PROMET NAFTE! CEO SVET STRAHOVAO OD OVOGA: Iranska Revolucionarna garda zatvorila Ormuski moreuz
hormuz-map.jpg