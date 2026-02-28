Planeta
OVO SU SEDMORICA VISOKIH IRANSKIH VOJNIH ZVANIČNIKA KOJI SU UBIJENI U AGRESIJI SAD I IZRAELA: Likvidirani ministar odbrane, komandant Garde, šef obaveštajaca...
U vazdušnim napadima koje su izvršili Izrael i Sjedinjene Američke Države na Iran eliminisana su sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane.
Među njima se nalaze Aziz Nasirzadeh, ministar odbrane, Mohamad Širazi, šef vojne kancelarije vrhovnog verskog vođe Alija Hamneija, Ali Šamkani, savetnik vrhovnog vođe za pitanja bezbednosti i sekretar ministarstva odbrane, Mohamad Pakpour, šef Iranske revolucionarne garde, Hosein Džabal Amelian, šef Organizacije za odbranu inovacije i istraživanje, Reza Mozaffari-Nia, bivši šef Organizacije za odbranu i Saleh Asadi, šef obaveštajne komande Hatem Alanbih.
