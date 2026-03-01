Slušaj vest

U Tirani su večeras, nešto posle 18 časova, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje, nakon što su se demonstranti sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.

Jedan od napada bio je usmeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom delu zapaljena, navode albanski mediji.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski Top čenel.