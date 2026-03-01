Slušaj vest

Izrael i SAD tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata s operacijom.

Ubistvo čoveka koji je gotovo 40 godina vladao Iranom izvedeno je juče, a potvrđeno je tokom noći na državnoj televiziji. To je označeno kao ogroman trenutak za islamsku naciju.

Poginuli iranski zvaničnici

Izrael je objavio da su, osim ajatolaha, ubijeni i bivši generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Šamkani i komandant korpusa Islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Dva iranska izvora su rekla za Rojters da je Hamnei u subotu, neposredno pre početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak na kojem su bili Šamkani i aktuelni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednostAli Laridžani.

Trump o ubistvu vrhovnog vođe

Američki predsednik Donald Tramp napisao je na svojoj platformi Truth Social da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su američke obaveštajne službe otkrile njegovo kretanje.

- Nije mogao ništa protiv naših obaveštajnih podataka i visoko sofisticiranih sistema praćenja. Blisko smo sarađivali s Izraelom, ni on ni druge vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa da učine - naveo je Tramp.

Iran uzvraća - sukobi u regionu

Američki i izraelski vojni udari na Iran gurnuli su Bliski istok u nove sukobe, budući da je Iran uzvratio raketama ne samo na Izrael, nego i na arapske zemlje Persijskog zaliva.

Dva američka izvora i jedan anonimni zvaničnik naveli su da je potvrda sastanka između ajatolaha i njegovih pomoćnika bio znak za početak napada.

U napadu je prvobitno planirano da se ubije Hameni radi faktora iznenađenja, ali je postojala zabrinutost da bi vrhovni vođa mogao da pobegne ako bi imao priliku.

Promena termina napada

Američki izvor rekao je da se sastanak očekivao u subotu uveče u Teheranu, ali su izraelski obaveštajci otkrili da je termin zapravo subota ujutro, što je zahtevalo pomeranje početka operacije.

Lokacija sastanka nije bila odmah poznata. Hamneijev kompleks u Teheranu napadnut je na početku operacije, a satelitski snimci koje je pregledao Rojters potvrdili su da je uništen.

Potencijalni naslednici

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) pre napada procenila je da bi ajatolaha u slučaju njegove smrti mogli da zamene tvrdolinijaši iz Islamske revolucionarne garde.