U Bagdadu se odvija drama trenutno, u zasticenoj diplomatskoj zoni u centru grada, gde se nalazi ambasada SAD, a iračke snage bezbednosti ih rasteruju suzavcem.

Ne zna se da li ima povređenih ili uhapšenih, ali sudeći po snimcima, situacija je dramatična.

Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X

Meta demonstranata, koji se opisuju kao pristalice ubijenog Alija Hamneja, je upravo američka ambasada, pre svega, javljaju irački mediji.

U Iraku su se od ranog jutra čule eksplozije. Meta Iranaca ponovo je bila američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil — u blizini grada i aerodroma Erbil.

Vazdušna baza Harir se često koristi za operacije protiv ostatke Islamske države, logistiku i obuku.

