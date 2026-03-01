U Iraku su se od ranog jutra čule eksplozije. Meta Iranaca ponovo je bila američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil — u blizini grada i aerodroma Erbil
PAKAO JE TEK POČEO
DRAMA U BAGDADU! HAMNEJEVE PRISTALICE KRENULE NA AMERIČKU AMBASADU! Iračke snage iz rasteruju suzavcem, plamen se širi regionom! (VIDEO)
U Bagdadu se odvija drama trenutno, u zasticenoj diplomatskoj zoni u centru grada, gde se nalazi ambasada SAD, a iračke snage bezbednosti ih rasteruju suzavcem.
Ne zna se da li ima povređenih ili uhapšenih, ali sudeći po snimcima, situacija je dramatična.
Bagdad, napad na američku ambasadu u Iraku Foto: screenshot X
Meta demonstranata, koji se opisuju kao pristalice ubijenog Alija Hamneja, je upravo američka ambasada, pre svega, javljaju irački mediji.
U Iraku su se od ranog jutra čule eksplozije. Meta Iranaca ponovo je bila američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil — u blizini grada i aerodroma Erbil.
Vazdušna baza Harir se često koristi za operacije protiv ostatke Islamske države, logistiku i obuku.
