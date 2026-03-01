Slušaj vest

U Bagdadu se odvija drama trenutno, u zasticenoj diplomatskoj zoni u centru grada, gde se nalazi ambasada SAD, a iračke snage bezbednosti ih rasteruju suzavcem.

Ne zna se da li ima povređenih ili uhapšenih, ali sudeći po snimcima, situacija je dramatična.

Meta demonstranata, koji se opisuju kao pristalice ubijenog Alija Hamneja, je upravo američka ambasada, pre svega, javljaju irački mediji.

U Iraku su se od ranog jutra čule eksplozije. Meta Iranaca ponovo je bila američka vojna vazduhoplovna baza u provinciji Erbil — u blizini grada i aerodroma Erbil.

Vazdušna baza Harir se često koristi za operacije protiv ostatke Islamske države, logistiku i obuku.