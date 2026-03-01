Slušaj vest

Rat se rasplamsava, Iran je pogodio kancelarije CIA u Dubaiju!

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

I zapadni mediji prenose da je došlo do pogodaka objekata, aerodroma i hotela u toj oblasti.

Jedan terminal na aerodromu u Dubaiju pretrpeo je manja oštećenja, a četiri radnika su povređena. Krhotine presretnutog drona izazvale su manji požar na fasadi hotela Burdž al Arab, a civilna zaštita je požar stavila pod kontrolu.

Dodatna oštećenja i požari prijavljeni su na ostrvu Palm Džumejra i u luci Džebel Ali zbog pada krhotina.

Zatvaranje vazdušnog prostora i obustava letova poremetili su komercijalni saobraćaj širom regiona Zaliva.