Slušaj vest

Rat se rasplamsava, Iran je pogodio kancelarije CIA u Dubaiju!

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

I zapadni mediji prenose da je došlo do pogodaka objekata, aerodroma i hotela u toj oblasti.

Jedan terminal na aerodromu u Dubaiju pretrpeo je manja oštećenja, a četiri radnika su povređena. Krhotine presretnutog drona izazvale su manji požar na fasadi hotela Burdž al Arab, a civilna zaštita je požar stavila pod kontrolu.

Dodatna oštećenja i požari prijavljeni su na ostrvu Palm Džumejra i u luci Džebel Ali zbog pada krhotina.

Zatvaranje vazdušnog prostora i obustava letova poremetili su komercijalni saobraćaj širom regiona Zaliva.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaDRAMA U BAGDADU! HAMNEJEVE PRISTALICE KRENULE NA AMERIČKU AMBASADU! Iračke snage iz rasteruju suzavcem, plamen se širi regionom! (VIDEO)
Bagdad Irak protest
PlanetaOTKRIVENO KAKO JE UBIJEN AJATOLAH ALI HAMNEI: "Nije mogao ništa da učini" (FOTO/VIDEO)
x01 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg
PlanetaKO JE BIO VRHOVNI VOĐA IRANA, AJATOLAH ALI HAMNEI? Posle njegove smrt, ništa više neće biti isto! Iran ima dve opcije
x02 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg
PlanetaSNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKUJU U DUBAIJU I GRADOVIMA U ZALIVU! Ajatolah je UBIJEN, kreće "istorijska" odmazda Irana, Tramp: "Bolje ne radite to" (FOTO/VIDEO)
kurir najnovija vest