RELAKSACIJA
POGLEDAJTE ŠTA JE TRAMP RADIO PRE NEGO ŠTO JE STISNUO "SMRTONOSNO DUGME": To može samo on (VIDEO)
Pre napada na Iran, predsednik Amerike Donald Tramp se zabavljao na prijemu u svom imanju Mar-a-Lago.
Nakon što je odslušao pesmu "God Bless the USA", predsednik SAD se oprostio od gostiju i rekao da mora da se vrati poslu.
Vide se veseli ljudi, galama, Tramp u svom elementu...
Posle toga je usledio pakao - napad na Iran i ubistvo Alija Hamneja, napad na CIA sedište u Dubaiju...
(Kurir.rs/P.V.)
