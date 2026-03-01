Slušaj vest

Pre napada na Iran, predsednik Amerike Donald Tramp se zabavljao na prijemu u svom imanju Mar-a-Lago.

Nakon što je odslušao pesmu "God Bless the USA", predsednik SAD se oprostio od gostiju i rekao da mora da se vrati poslu.

Vide se veseli ljudi, galama, Tramp u svom elementu...

Posle toga je usledio pakao - napad na Iran i ubistvo Alija Hamneja, napad na CIA sedište u Dubaiju...

(Kurir.rs/P.V.)

