GORI BLISKI ISTOK, VRELO JE I U SEVERNOM MORU! Pogledajte kako su belgijske snage UPALE na ruski tanker "flote iz senke" i zaplenile ga! (VIDEO)
Belgijske oružane snage, uz podršku francuskih odbrambenih snaga, ukrcale su se i zaplenile naftni tanker koji pripada ruskoj floti u senci. Operacija je nazvana "Blue intruder".
Tanker je trenutno u pratnji ka luci Zebrug gde će biti formalno zaplenjen.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Kanadi i premijeru Marku Karneju za novi paket odbrane i sankcija protiv 100 brodova iz ruske flote u senci.
Flota u senci označava mrežu tankera koja se koristi da zaobilazi međunarodne sankcije protiv Rusije.
Predsednik Francuske Emanuel Makron je ranije objavio da su francuske mornaričke snage ukrcale i preusmerile naftni tanker koji je bio pod međunarodnim sankcijama i sumnja se da je plovio pod lažnom zastavom.
Makron je rekao da je akcija sprovedena uz podršku saveznika i u skladu sa UN Konvencijom o pravu mora, i da flota u senci doprinosi finansiranju ruske agresije na Ukrajinu.
