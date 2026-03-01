Slušaj vest

Belgijske oružane snage, uz podršku francuskih odbrambenih snaga, ukrcale su se i zaplenile naftni tanker koji pripada ruskoj floti u senci. Operacija je nazvana "Blue intruder".

Tanker je trenutno u pratnji ka luci Zebrug gde će biti formalno zaplenjen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Kanadi i premijeru Marku Karneju za novi paket odbrane i sankcija protiv 100 brodova iz ruske flote u senci.

Flota u senci označava mrežu tankera koja se koristi da zaobilazi međunarodne sankcije protiv Rusije.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je ranije objavio da su francuske mornaričke snage ukrcale i preusmerile naftni tanker koji je bio pod međunarodnim sankcijama i sumnja se da je plovio pod lažnom zastavom.

Makron je rekao da je akcija sprovedena uz podršku saveznika i u skladu sa UN Konvencijom o pravu mora, i da flota u senci doprinosi finansiranju ruske agresije na Ukrajinu.

