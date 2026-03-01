Premijer Izralea Benjamin Netanjahu , čija zemlja učestvuje u zajedničkim udarima na Iran sa Amerikom , oglasio se na Iksu, gde je, između redova, rekao da napadi od juče i danas su, praktično "zagrevanje".

"U narednim danima udarićemo na hiljade ciljeva terorističkog režima. Pripremićemo uslove za hrabre ljude Irana da se oslobode lanaca tiranije. I zato vam ponovo govorim: Građani Irana, ne propustite ovu priliku. Ovo je prilika koja se javlja samo jednom po generaciji. Ne sedite skrštenih ruku, jer će vaš trenutak uskoro doći.

Trenutak kada treba da izađete na ulice, da masovno izađete na ulice i završite posao, da srušite režim straha koji vam je život učinio gorak. Vaša patnja i žrtva neće biti uzalud. Pomoć koju ste želeli je stigla. Pomoć je stigla i sada je vreme da se ujedinimo za istorijsku misiju. Građani Irana — Paršani, Kurdi, Azeri, Ahvazi i Bušmani — sada je vreme da ujedinite snage, srušite režim i osigurate svoju budućnost", poručio je Netanjahu.