POGLEDAJTE KAKO SU IRANCI SPREMALI AVIONE I PILOTE ZA NAPAD NA AMERIČKE BAZE: Objavili spisak lokacija koje su zasuli bombama (VIDEO)
Iran je uzvratio Amerikancima i Izraelu nakon što je napadnut juče, a državna novinska agencija Tasnim je objavila snimak kako se iranski piloti i avioni spremaju za udare po američkim metama.
Prema iranskim državnim medijima i vojnim izjavama, iranska vojska je objavila da su njihovi avioni bombardovali američke baze u zemljama Zaliva i u Kurdistanskoj regiji Iraka u nekoliko faza operacija.
"Hrabri piiloti Irana uspešno bombardovali američke baze"
U saopštenju broj 4 koje prenose iranski državni portali navodi se da su "hrabri piloti Vazduhoplovstva Islamske Republike Iran uspešno bombardovali američke baze u zemljama Persijskog zaliva i u iranskom susedstvu Kurdistanske regije u Iraku".
Iranska vojska je u tom saopštenju takođe istakla da će svi neprijateljski vojnI centri u regionu biti u dometu njihovih borbenih aviona.
(Kurir.rs/Tasnim/P.V.)