Iran je uzvratio Amerikancima i Izraelu nakon što je napadnut juče, a državna novinska agencija Tasnim je objavila snimak kako se iranski piloti i avioni spremaju za udare po američkim metama. 

Prema iranskim državnim medijima i vojnim izjavama, iranska vojska je objavila da su njihovi avioni bombardovali američke baze u zemljama Zaliva i u Kurdistanskoj regiji Iraka u nekoliko faza operacija.

"Hrabri piiloti Irana uspešno bombardovali američke baze"

U saopštenju broj 4 koje prenose iranski državni portali navodi se da su "hrabri piloti Vazduhoplovstva Islamske Republike Iran uspešno bombardovali američke baze u zemljama Persijskog zaliva i u iranskom susedstvu Kurdistanske regije u Iraku".

Iranska vojska je u tom saopštenju takođe istakla da će svi neprijateljski vojnI centri u regionu biti u dometu njihovih borbenih aviona.

(Kurir.rs/Tasnim/P.V.)

