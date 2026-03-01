Slušaj vest

Niz eksplozija odjeknuo je u američkoj vojnoj bazi u Erbilu na severu Iraka, nakon čega je iznad baze počeo da se diže gusti dim, javljaju lokalni izvori.

Prema njihovim navodima, detonacije su potresle šire područje, a veruje se da je reč o direktnom vazdušnom napadu na vojne ciljeve unutar kompleksa.

Odgovornost za napad ubrzo je preuzela iračka šiitska milicija Seraja Evlija ed-Dem. U saopštenju su naveli kako su bespilotnom letelicom napali američke vojne instalacije na tom području.

Nakon napada, na nebu iznad Erbila primećena je pojačana aktivnost helikoptera i bespilotnih letelica međunarodne koalicije. Istovremeno su na tlu bezbednosne snage uspostavile opsežne mere osiguranja oko celog područja baze.

Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim žrtvama među američkim vojnim osobljem, kao ni o razmerama materijalne štete. Zvaničnici koalicije još se nisu oglasili detaljnije o napadu.