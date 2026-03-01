Slušaj vest

U američko-izraelskom napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski lider zemlje, ajatolah Alija Hamnei. On je ubijen u svojoj kancelariji dok je bio na sastanku sa komandantima.

Ubistvo čoveka koji je gotovo 40 godina vladao Iranom izvedeno je juče, a potvrđeno je tokom noći na državnoj televiziji. To je označeno kao ogroman trenutak za islamsku naciju.

Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

Analitičar Dejan Lučić gostujući u emisiji Puls Srbije vikend kod Krune Une rekao da je Hamnei francuski agent doveden na vlast u Iranu:

- On je otišao u inostranstvo i nije imao jedan prst. Kada se vratio, imao je sve prste i bio je indus i nije bio iranac. Čovek koji je bio indentifikovan kao američki agent je predsednik vlade Rafsončani, on je bio najveći izvoznik pistaća iz Amerike i tesno je bio povezan sa njima. Njegovo čedo, odnosno, njegov ideološki sin je predsednik Irana Masud Pazaškijan - kaže Lučić i dodaje:

- On je na poslednjim izborima dobio 53% glasova, a tiaj procent je namaknut intervencijom CIA-e, koja je podstakla Azerbejdžance i Kurde da glasaju. Njegova vlada je sastavljena od proameričkih ljudi. Znači, Pazeškijan je pravi agent CIA-e i Mosada u Iranu. Njegova vlada računa na podršku 53% ljudi. To je potencijal za građanski rat, oni ako se naoružaju može doći do smene režima.

Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

Lučič tvrdi da bi smena režima u Iranu značila proameričku vladu, koja bi bila antiruska i antikineska, te da je to cilj vojne operacije:

- Iran je napravljen da bude takav kakav jeste, kako bi Izrael plašio ceo svet sa iranskim fundamentalizmom, kako bi dobijao novac od Amerike. Izraelu je potrebna velika satana, kao što je i Iranu potrebna, da bi homogenizovao svoj narod.

Izabran novi iranski vođa

Alireza Arafi je imenovan za vršioca dužnosti vođe Irana.

On će određeni vremenski period služiti kao vrhovni vođa, izveštavaju iranski državni mediji, pre svih agencija ISNA.

Arafi će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije Hamneija.

Foto: VATICAN MEDIA / IPA / Sipa Press/Vatican Media / CPP/Ipa / ipa-agency.net

Alireza Arafi (67) važi za jednog od najuticajnijih šiitskih ajatolaha i visokih verskih autoriteta u zemlji. Rođen 1959. godine u Mejbodu, on decenijama zauzima ključne pozicije unutar iranskog teokratskog sistema.

Član je Saveta čuvara, moćne institucije koja kontroliše zakonodavstvo i izbore, kao i Skupštine eksperata, tela koje je po ustavu jedino nadležno za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

1/14 Vidi galeriju Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

DEJAN LUČIĆ U PULSU SRBIJE VIKEND: Iranski vođa Hamnei je bio francuski agent Izvor: Kurir televizija

