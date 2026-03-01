Slušaj vest

Svet koji smo poznavali do juče ujutru više ne postoji. U zajedničkoj operaciji 'Epski gnev', snage Sjedinjenih Država i Izraela izvršile su najrazorniji napad na Iran u modernoj istoriji, koji je kulminirao potvrdom vesti koja je šokirala planetu – Teheran je ostao bez svog vrhovnog autoriteta, ajatolaha Alija Hamneija. Potvrdjena je i pogibija sekretara saveta za odbranu Alija Šahmanija, komandanta revolucionarne garde Mohamada Pakpula, nacelnika generalstaba iranske vojske Abolahaima Musaia i ministra odbrane Amira Na si ra za de ha.

Ubijen je ajatolah Sejed Al Haminei vrhovni verski vodja Irana. Iran je proglasio cetrdesedodnevnu zalost.

Gosti u emisiji Puls Srbije vikend kod Krune Une Mitrović bili su Svetislav Lutovac, stručnjak za terotizam i bezbednost, prof. dr. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Dejan Lučić, stručnjak za geopolitiku i Sofija Tasić, spoljnopolitički komentator.

Ko će biti novi vrhovni vođa Irana?

Javnost sada svakako interesuje ko će biti naslednik ajatalaha, osoba koja obavlja te dužnosti je za sada izabrana ali ne i sami naslednik.

- Reći ću da je Hamnei još za života izabrao 3 moguća čoveka, dvoje su njegovi najbliži saradnici i jedan je njegov sin. To pitanje za sina dovodi u jednu dubiozu ceo taj sistem jer bi to značilo da je on sebe onda za života proglasio za dvanestog imama - rekla je Tasić.

Nju interesuje da li je ovaj sistem legitiman ako je on proglasio svog sina kao mogućeg naslednika.

- Poslednji put se desilo da sa oca na sina ide kod poslednjeg imama, tu mogućnost ja bih zaista isključila, ali ,mnogo bitnije od toga koga će oni izabrati je kako će to da posmatraju ovi što su izvršili ovu akciju. Oni ne žele da u Iranu postoji teokratski sistem koji bi nastavio putem Ali Hamneja. Taj sistem je pretnja za samu egzistenciju Izraela, nije pretnja za Ameriku ali svakako dugoročno da - dodala je.

Kako kaže, već na početku bi isključila njegovog sina, smatra da postoji kritična masa u Iranu koja se priseća kako se ranije vladalo, to je svakako bila represija, Iranci su vrlo tradicionalni, oni vole svoju religijsku odeću ali ne vole da ih neko forsira na to i da im se preti smrću ako to ne čine.

- Bitno je kako će se formirati i kojim pojmom će biti artikulisana nova ideologija koja će preuzeti kormilo - objašnjava Tasić.

Foto: kurir televizij

Predsednik Donald Tramp je ranije izjavio da bi promena režima u Iranu za njega bila najbolje moguće rešenje.

- Po nekim podacima koje ja imam, negde oko 148 devojčica je stradalo, oni njih smatraju koletaralnom štetom, to smo isto mi doživeli na našem prostoru od strane Amerikanaca. To ništa nije novo, znam i koliko je stradalo žena, dece i starijih ljudi, negde preko 70 000. Oni smatraju da je sve to opravdano, jasno nam je da sila ide iznad prava, odavno sam rekao, samo države koje poseduju nuklearni potencijal za mene su suverene države - objašnjava Lutovac.

Ambasada Srbije je odgovorna za sve ex-yu građane

Uživo u emisiju sa mesta događaja javio se i Slobodan Milivojević, reditelj i producent.

- Osim gađanja baze dronovima, desilo se i to da su pogođenje 2 stambene zgrade, interesantno je da su te 2 pogođene zgrade bile naseljenje sa određenim brojem Američkih vojnika, očigledno je da su Iranci imali podatke, u toku noći je takođe bilo napada a ujutru je pogođen i hotel "Crown Plaza" - rekao je Milivojević.

Većina Američkih brodova je napustilo luku kako bi izbegli da budu "lake mete".

- Sinoć su odjekivale eksplozije po Bahreinu, ja ne živim u centru ali sam ih svakako čuo. Što se tiče naših građana i ostalih građana ex-yu država ovde, pohvalio bih rad ambasade, organizovali su vacap grupu za sve ex-yu građane i tu imamo obaveštenja šta se sve dešava - dodao je.

Kaže da su dobro obavešteni i da niko od naših građana nije ugrožen, srbi koji su živeli oko Američkih baza su iseljeni zajedno sa ostalim stanovništvom koje je bilo naseljeno tu.

1/3 Vidi galeriju Pulst Srbije vikend Foto: Kurir Televizija

- Ajatolah Al Hamenei je engleski agent koji je preko Francuske doveden na vlast, to mi je rekao njegov brat kada sam sa razgovarao sa njim. U inostranstvu nije imao jedan prst, kada se vratio imao je sve prste. Bio je Indus i jedva je govorio Farsi jezik. Čovek koji je bio identifikovan kao Američki agent. On je na poslednjim izborima dobio 53% i to je namaknuto intervencijom CIA-e. Njegova vlada je sastavljena od pro Američkih ljudi, to je potencijalno žarište za građanski rat i do smene režima - smatra Lučić.

Kako kaže, cilj ove vojne operacije je da dođe vlada koja će biti protiv Kine i protiv Rusije.

Iran je u međuvremenu izabrao novog vođu, njegovo ime je Alireza Arafi, ranije je bio član vrlo moćne institucije.

Dejan Lučić Foto: Kurir Televizija

Profesor Kajtez je rekao da je Iran napadnut najačom koalicijom koja trenutno postoji u svetu, to je Amerika i Izrael i smatra da prosto nije moguće da se neko odbrani od tolike sile.

- Zaista je neverovatno da posle svega vrhovni vođa bude u svojoj kući - rekao je Kajtez

On je ubijen u svojoj kancelariji.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Iran je podigao crvenu zastavu kao iznad džamije u Komu kao simbol osvete, mnogi su mislili da je to simbol poziva na džihad ali to bi zapravo bila crna zastava. Ovo je takođe simbol i prolivene krvi na ulicama Teherana.

Sofija Tasić smatra da je upitan broj ljudi kohji zapravo podržavaju njihovu trenutnu vlast jer su demonstracije protiv krenule još mesecima ranije, smatra da je Iran duboku podeljen.

UŽIVO IZ BAHREINA U PUSLU SRBIJE VIKEND: Iranci pogodili štab pete flote SAD-a - reditelj opisao sinoćni napad Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs