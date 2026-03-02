"HVALA BELGIJI ŠTO JE ZAPLENILA RUSKI TANKER!" Zelenski pohvalio akciju zaplene "pokretne kase" i nazvao Rusiju mafijaškom organizacijom
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski podržao je danas belgijsku zaplenu ruskog tankera "flote iz senke", koja se dogodila preksinoć.
"Ovo plovilo je već dugo pod sankcijama SAD, EU i Velike Britanije, ali je uprkos tome nastavilo sa ilegalnim transportom ruske nafte, koristeći lažnu zastavu i falsifikovanu dokumentaciju. Zahvaljujemo Belgiji na ovoj snažnoj akciji protiv moskovske ’plutajuće kase’ i hvala Francuskoj na podršci ovoj operaciji"; naveo je Zelenski na Iksu.
On je dodao da je od presudnog značaja modernizovati evropsko zakonodavstvo kako tankeri koji prevoze rusku naftu ne bi bili samo zaustavljani, već i trajno zaplenjeni, a njihova nafta preusmerena za bezbednosne potrebe Evrope.
"Moramo biti odlučni. Rusija funkcioniše kao mafijaška organizacija i odgovor mora biti u skladu sa tom realnošću. Ako oni odbacuju pravila zarad rata, onda i pravila moraju predvideti jasan i čvrst odgovor", poručio je Zelenski.
(Kurir.rs/P.V.)