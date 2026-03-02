Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski podržao je danas belgijsku zaplenu ruskog tankera "flote iz senke", koja se dogodila preksinoć.

"Ovo plovilo je već dugo pod sankcijama SAD, EU i Velike Britanije, ali je uprkos tome nastavilo sa ilegalnim transportom ruske nafte, koristeći lažnu zastavu i falsifikovanu dokumentaciju. Zahvaljujemo Belgiji na ovoj snažnoj akciji protiv moskovske ’plutajuće kase’ i hvala Francuskoj na podršci ovoj operaciji"; naveo je Zelenski na Iksu.

On je dodao da je od presudnog značaja modernizovati evropsko zakonodavstvo kako tankeri koji prevoze rusku naftu ne bi bili samo zaustavljani, već i trajno zaplenjeni, a njihova nafta preusmerena za bezbednosne potrebe Evrope.

"Moramo biti odlučni. Rusija funkcioniše kao mafijaška organizacija i odgovor mora biti u skladu sa tom realnošću. Ako oni odbacuju pravila zarad rata, onda i pravila moraju predvideti jasan i čvrst odgovor", poručio je Zelenski.