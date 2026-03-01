Slušaj vest

Dubai i Abu Dabi su takođe napadnuti nakon napada na Iran, situacija je neizvesna i mnogi se pitaju šta će se sada desiti.

Gosti Pulsa Srbije vikend bili su: Milan Vilić, stručnjak za geopolitičke odnose i Bojan Borovčanin, centar za nacionalnu inteligenciju.

Sportski novinar Vuk Brajović se javio uživo iz Dubaia kako bi bolje objasnio trenutnu situaciju tamo. On je svojim očima mogao da vide eksplozije koje su se dešavale.

- Situacija ostaje veoma složena i komplikovana, međunarodni ajrodrom u Dubajiu je pogođen takođe ili delom ili celim projektilom koji je došao iz pravca Irana. Materijalna šteta je načinjena ali nema povređenih u tom napadu. Vlasti strogo kontrolišu šta se trenutno objavljuje na socijalnim mrežama i zaprećena je kazna zatvorom za neodgovorno ponašanje - rekao je Brajović.

Kako kaže, jutroj e objavljeno da je dvoje ljudi povređenu u padu projektila koji je oboren iznad rezidencijalnog dela grada, nema jasnih informacija za letove a vazdužni prostor je u potpunosti zatvoren što dodaje dodatne komplikacije i probleme.

Nema novih informacija kada će građani moći da se evakuišu. - Oni su višemesečnim možda čak i godišnjim planovima pravili znali koje će posledice biti, očekujem da će terorizam da ozbiljno bukne u celom svetu - rekao je Borovčanin.

Foto: Kurir Televizija

"Pandorina kutija je otvorena"

Brajović smatra da su sve scene koje se trenutno odigravaju tamo moguće i u Evropi, i da može doći do sličnih situaciju i u Americi i u Evropi jer je Pandorina kutija sada otvorena.

- Evakuacija će potrajati i moraju da vode računa o hrani i vode, naravno i o svojoj deci, poražavajući je da nemamo tu bezbedonosnu kulturu i da se mnogi sada slikaju na plažama, moramo odraslo da se ponašamo u ovoj situaciji a da budemo ozbiljni - dodaje.

Hitne poruke uzbune poslate su milionima građana, pogođena je infrastruktira u blizini luke i ajrodroma u Abu Dabiju.

Da li smo upravo svedoci nečega što će radikalizovati i promeniti Iranske vojnike i naučnike ?

- Ovo nema veze sa Iranskim nuklearnim programom već ima veze sa briksom, Iran je strateški partner Kine, on joj izvozi oko 75% svoje proizvodnje nafte što je za Kinu ukupno 5%, Kina bi morala da stane kada bi joj dolazak te nafte zastao. Prva posledica ovog rata je upravo zatvaranje Evrope, glavnu količinu energenata Evropa dobija iz Persijskog zaliva, ona sada može da se pozdravi sa njima - objašnjava Vilić.

Kako kaže, ovo je napad i na Evropu i on o ovom procesu priča već 3 godine, ovde postoji više dimenzija i slojeva.

- Teško je definisati glavni cilj rata, ovo je jedna okultna predstava, Amerikom vladaju Evrejski i Izraelski cionisti, Amerikanci se ništa ne pitaju i ovaj rat nam upravo ukazuje na tu činjenicu - dodaje.

Milan Vilić Foto: Kurir Televizija

Smatra da su sada sve karte bacili na sto.

- Ukoliko bi pao Iran, na bilo koji način, Kina i Rusija moraju da pređu u odbranu onda ali ne verujem da će dozvoliti da dođe do te situacije naučeni iskustvom - rekao je Vilić.

Navodi da oni žele da podignu stepen eskalacije podigne na taj da dođe do upotrebe nuklearnog oružija.

- To bi proizvelo milione migranata, ako mi dobije taj talas takođe, ništa nećemo moći više da kontrolišemo, oni nisu krivi oni bi samo bežali od smrti - kaže Vilić.

Borovčanin smatra da će prelomna tačka biti kada zapadni vojnici krenu da se vraćaju kući u kesama.

- Mi kao narod moramo da budemo smireni, ljudi su prestali da rade i samo gledaju šta se dešava, mi moramo da prihvatimo realnost - dodaje.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku bezbednost se takođe javio uživo u emisiju.

- Ako se ovo nastavi cena nafte će doći na oko 100 dolara po burelu, do juče je bila oko 65, to nismo imali godinama i to bi zaista bio značajan skok - rekao je Kapor.

Države koje bi najviše bile pogođene time jesu države koje najviše uvoze naftu iz tog regiona, KIna, Indija, Pakistan pa čak i Japan.

Kako kaže, taj scenario zavisi od Irana i njihovih tehničkih mogućnosti da ugrožavaju plovidbu Amareuzom.

- Iran nema potrebe da targetira svaki brod, dovoljno je da samo zapreti i da to ima uticaj na cenu nafte a to se već dešava. Ali ipak mislim da neće ići iznad 100 dolara - dodaje.

Navodi da je međunarodno pravo prekršeno bombardovanjem Irana.

- Nijedno bombardovanje u istoriji nije dovelo do toga da se režim smeni i bude neki lepši i demokratski - kaže Kapor.

Dodaje da je ovo što se desilo juče nije zabeleženo još od Islamske revolucije.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku Foto: Kurir Televizija

