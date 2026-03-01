Slušaj vest

Iranska balistička raketa pogodila je mesto Beit Šemeš, predgrađe Jerusalima, a taj trenutak je snimljen i kamerom.

Hitna pomoć Magen David Adom (MDA) saopštila je da njeni medicinari su izašli na mesto napada i da su tretirali 20 ljudi koji su ranjeni usled udara.

Među njima je i jedna devojčica koja je u teškom stanju, navodi MDA, a prenosi Tajms of Izrael.

Strahuje se da bi ispod ruševina moglo biti mrtvih, ali zasad nema potvrda o žrtvama.

Nezvanično, do sada je pronađeno šest tela.

Iranski mediji objavili su trenutak kada njihovi avioni poleću ka metama.

(Kurir.rs/Times of Israel/P.V.)

