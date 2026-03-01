Hitna pomoć Magen David Adom (MDA) saopštila je da njeni medicinari su izašli na mesto napada i da su tretirali 20 ljudi koji su ranjeni usled udara.
SNIMLJEN TRENUTAK KADA IRANSKA BALISTIČKA RAKETA UDARA U PREDGRAĐE JERUSALIMA! Ima mrtvih, ranjenih, scene su stravične (VIDEO)
Iranska balistička raketa pogodila je mesto Beit Šemeš, predgrađe Jerusalima, a taj trenutak je snimljen i kamerom.
Hitna pomoć Magen David Adom (MDA) saopštila je da njeni medicinari su izašli na mesto napada i da su tretirali 20 ljudi koji su ranjeni usled udara.
Među njima je i jedna devojčica koja je u teškom stanju, navodi MDA, a prenosi Tajms of Izrael.
Strahuje se da bi ispod ruševina moglo biti mrtvih, ali zasad nema potvrda o žrtvama.
Nezvanično, do sada je pronađeno šest tela.
(Kurir.rs/Times of Israel/P.V.)
