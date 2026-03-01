Slušaj vest

Najmanje tri strana državljanina su izgubila život, dok je 58 osoba povređeno u najžešćem talasu iranskih vazdušnih udara na Ujedinjene Arapske Emirate.

Kako navodi ministarstvo spoljnih poslova UAE, među stradalima su radnici iz Pakistana, Nepala i Bangladeša, dok su među ranjenima, pored lokalnog stanovništva, i državljani Egipta, Filipina, Indije, pa čak i sami Iranci koji borave u UAE.

Materijalna šteta na civilnim objektima je znatna nakon što je 35 iranskih dronova kamikaza uspelo da probije vazdušnu odbranu i udari u ciljeve unutar naseljenih područja.

"Ovaj krvavi bilans rezultat je dvodnevne ofanzive Teherana tokom koje je na Emirate lansirano ukupno 165 balističkih raketa, dve krstareće rakete i čak 541 bespilotna letelica.

"Odbrambeni sistemi oborili više od 500 dronova"

Iako su odbrambeni sistemi UAE, uključujući sisteme Patriot i THAAD, pokazali ogromnu efikasnost uništivši 152 balističke rakete i preko 500 dronova, delovi presretnutih projektila i letelice koje su prošle kroz štit izazvale su pustoš u više gradova. Samo drugog dana napada, 1. marta 2026. godine, zabeleženo je 21 direktan pogodak dronova u civilne mete.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su njihove vazdušne snage i dalje u stanju pune borbene gotovosti, naglašavajući da se borba protiv iranskih pretnji nastavlja bez prekida", navodi ministarstvo iz Abu Dabija.

Ranije u toku dana, iranska poluzvanična agencija Fars i neki arapski mediji objavili su da je Iran pogodio sediše CIA u Dubaiju.