Slušaj vest

Najmanje tri strana državljanina su izgubila život, dok je 58 osoba povređeno u najžešćem talasu iranskih vazdušnih udara na Ujedinjene Arapske Emirate.

Kako navodi ministarstvo spoljnih poslova UAE, među stradalima su radnici iz Pakistana, Nepala i Bangladeša, dok su među ranjenima, pored lokalnog stanovništva, i državljani Egipta, Filipina, Indije, pa čak i sami Iranci koji borave u UAE.

Materijalna šteta na civilnim objektima je znatna nakon što je 35 iranskih dronova kamikaza uspelo da probije vazdušnu odbranu i udari u ciljeve unutar naseljenih područja.

"Ovaj krvavi bilans rezultat je dvodnevne ofanzive Teherana tokom koje je na Emirate lansirano ukupno 165 balističkih raketa, dve krstareće rakete i čak 541 bespilotna letelica.

"Odbrambeni sistemi oborili više od 500 dronova"

Iako su odbrambeni sistemi UAE, uključujući sisteme Patriot i THAAD, pokazali ogromnu efikasnost uništivši 152 balističke rakete i preko 500 dronova, delovi presretnutih projektila i letelice koje su prošle kroz štit izazvale su pustoš u više gradova. Samo drugog dana napada, 1. marta 2026. godine, zabeleženo je 21 direktan pogodak dronova u civilne mete.

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da su njihove vazdušne snage i dalje u stanju pune borbene gotovosti, naglašavajući da se borba protiv iranskih pretnji nastavlja bez prekida", navodi ministarstvo iz Abu Dabija.

Ranije u toku dana, iranska poluzvanična agencija Fars i neki arapski mediji objavili su da je Iran pogodio sediše CIA u Dubaiju.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaPODRUŽNICA AL KAIDE STALA NA STRANU IZRAELA I AMERIKE! "Podržavamo ih u potpunosti u napadu na Iran!" (VIDEO)
Screenshot 2026-03-01 124936.png
PlanetaODJEKUJU EKSPLOZIJE U AMERIČKOJ VOJNOJ BAZI! Iran gađao važan aerodrom u regionu! Šiiti se dižu na oružje širom Bliskog istoka! (VIDEO)
Irak, američka vojna baza, Erbil
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO SU IRANCI SPREMALI AVIONE I PILOTE ZA NAPAD NA AMERIČKE BAZE: Objavili spisak lokacija koje su zasuli bombama (VIDEO)
iranski avion
PlanetaIRAN IZABRAO NOVOG VRHOVNOG VOĐU! Evo ko će naslediti ubijenog ajatolaha Alija Hamneija! Član je VEOMA MOĆNE institucije! (VIDEO)
alireza arafi