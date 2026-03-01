Uz Alija Hamneija, stradao je i Ahmadinežad, šesti predsednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine.
U VAZDUŠNOM NAPADU
IRANSKI MEDIJI: UBIJEN BIVŠI PREDSEDNIK IRANA! Čuveni Mahmud Ahmadinedžad stradao sa kompletnim obezbeđenjem! (VIDEO, FOTO)
Bivši predsednik Irana i aktuelni član vrhovnog državnog saveta Irana, Mahmud Ahmadinežad, ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.
Prema informacijama novinske agencije ILNA, Ahmadinežad je stradao u svojoj rezidenciji zajedno sa kompletnim obezbeđenjem tokom direktnog pogotka na ovaj deo prestonice.
Mahmud Almadinedžad Foto: Vahid Salemi/AP
Vodio zemlju od 2005. do 2013.
Ahmadinežad, šesti predsednik Irana koji je vodio zemlju od 2005. do 2013. godine.
Osim ILNE, ovu vest objaviili su brojni iranski mediji.
Tako je, uz Alija Hamneja, stradala još jedna velika figura koja je obeležila noviju istoriju Irana.
(Kurir.rs/ILNA/P.V.)
