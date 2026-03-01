Slušaj vest

Svet koji smo poznavali do juče ujutru više ne postoji. U zajedničkoj operaciji 'Epski gnev', snage Sjedinjenih Država i Izraela izvršile su najrazorniji napad na Iran u modernoj istoriji, koji je kulminirao potvrdom vesti koja je šokirala planetu – Teheran je ostao bez svog vrhovnog autoriteta, ajatolaha Alija Hamneija. Dok se iranske rakete još uvek presreću iznad Persijskog zaliva, a broj civilnih žrtava u Minabu potresa svetsku javnost, pitamo se: Da li je ovo trenutak u kojem se mapa Bliskog istoka trajno menja ili uvod u sukob koji neće poštedeti nikoga?

Gosti u emisiji Puls Srbije vikend bili su Ljubomir Đurić, centar za nacionalnu politiku, Marko Miškeljin, centar za društvenu stabilnost, Perko Marković, politikolog, i Dževad Galijašević, ekspert za terorizam koji se javio u emisiju preko telefona.

"Poginuo je nakon 30 sekundi rata"

- Mi svedočimo sudaru dva verksa fundametalizma iako to nije premarni problem, ovaj rat sa sobom nosi geostrategiju, politiku i ekonomiju. Ako pogledamo američko kretanje prema bliskom istoku, logično je bilo da dođemo do ove tačke koju predstavlja Iran, sa druge strane, Iran nije gradio prijateljstva, ona je verska država koja je sebe dovela u situaciju da oko nje budu Muslimani i Arapi koji su američki i izraelski saradnici - rekao je Galijašević.

Kako kaže, to je moćna armija i sigurno je simbolički važna pogibija njihovog vrhovnog vođe i to je veliki događaj za politiku.

- Ipak, on je svakako bio na zalasku života, o tome i svedoči informacija da on nije znao da su krenuli napadi i da je poginuo nakon samo 30 sekundi rata. Takav Iran međutim ima ozbiljno naoružanje i ozbiljne snage - dodaje.

Navodi da je ceo njihov sistem zasnovan na verskom fundametalizmu.

Foto: Kurir Televizija

- Veće koje bira vođu je obično oko 88 ljudi, znamo kako funkcioniše taj čitav proces ali to se sada neće dogoditi iz očiglednih razloga. Ovo nije toliko potreslo Iran, to je simbolička stvar, nije ovo Venecuela, samo ubistvo Hamnea neće značiti da čekamo da se Iran raspadne. Bitnije je što je ubijen ministar odbrane i trenutne operativne mogućnosti - kaže Đurić.

Dodaje da je problem što smo imali ubistva celog državnog vrha, Iranci su rekli da je ovo deo psihološkog rata.

- Gađali su i stvari koje nisu morali, na primer školu za devojčice. Za sada je jako teško proceniti neke stvari i mnoge stvari neće biti objavljene, već smo imali ovo u Ukraini i teško je potvrditi neke stvari prvog dana - objašnjava.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo je najkompleksnije geo-političko područje"

El Hamnei i dobio svog privremenog zamenika.

Veliki broj demonstranata je trenutno na ulicama.

- U ovom sukobu, jedino na bliskom istoku, neprijatelj vašeg neprijatelja nije vaš prijatelj. Tu je zaista najkompleksnije geo-političo područije. Nama je istorijski Izrael bio najlogičniji saveznik ali to ne znači da moramo da ih slepo podržavamo u svemu što rade. Ovo što su uradili zajedno sa SAD je civilizacijski sunovrat - objašnjava Marković.

Navodi da je Donald Tramp potpuni idiot i da je pokazao da mu se ne može verovati.

- Ako ste pogledali ono njegovo obraćanje, on je nepismen, priča kao da su našli nekog idiota sa ulice koji je juče naučio engleski jezik i potpuno je neverovatno da je on Američki predsednik. Ljudi koji ga podržavaju su maloumni, nepismeni i nekulturni - rekao je Markvić.

Kako kaže, Obama je postigao dogovor sa Iranom i istim ljudima koji sada vladaju njime koji je ranije funkcionisao.

Pohvaljuje Evropsku Uniju koja se za sada odlično drži.

Foto: Kurir Televizija

- Sve što se desilo nam ukazuje da ne trebamo da očekujemo bilo kakvu reakciju koja će rešiti stvari. Ujedinjene Nacije sada ne funkcionišu za onu osnovnu stvar za koju su stvorene a to je štićenje mira. Mi imamo selektivnu primenu njihovih pravila još pre 90-tih godina - Miškeljin je rekao.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

OVO JE NOVI RELIGIJSKI VOĐA IRANA: Evo koja su mu zaduženja i na koji način mora biti izabran Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs