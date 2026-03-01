Slušaj vest

Iranska mornarica izvele su napad na naftni tanker „Skylight“ U Ormuskom moreuzu, severno od luke Hasab u provinciji Musandam, i, koji je navodno prekršio zapovest da ne prelazi strateški prolaz.

U pitanju je bio iranski brod.

Na brodu je bilo 20 članova posade, od kojih je 15 državljana Indije, a 5 Iranaca. Svi su evakuisani, dok su četiri člana posade zadobila povrede različitog stepena i prebačeni su na medicinsku negu, prenela je Pomorska služba Omana.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je incident izazvan zbog kršenja zabrane prolaza kroz Ormuski moreuz, a iranske vlasti su saopštile da su operacije spasavanja sprovedene u koordinaciji vojnog, bezbednosnog i civilnog sektora, što odražava nacionalnu spremnost da se reaguje u slučaju pomorskih incidenata.

Tanker „Skylight“ je predmet sankcija Sjedinjenih Američkih Država, a američke vlasti navode da je deo iranske „flote u senci“ koja transportuje naftu kroz Persijski zaliv. Incident dolazi u trenutku pojačane napetosti u regionu, a brod je tokom napada ozbiljno oštećen, ali nije potonuo.

Iranska državna televizija prenela je da je Teheran priznao da je pucao na svoj brod jer nije poštovao zapoved.