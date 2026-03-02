Slušaj vest

Avganistanske snage saopštile su da su juče oko pet časova sprečile pokušaj pakistanskih vojnih aviona da bombarduju vazduhoplovnu bazu Bagram, nekadašnje glavno uporište SAD.

Portparol Ministarstva odbrane talibana Avganistana Enajatulah Hovarazmi, potvrdio je da je aktivirana protivvazdušna odbrana, kao i da su tokom noći oborena dva pakistanska drona uz desetine ubijenih vojnika.

Sukob je prerastao u „otvoreni rat“ nakon što je Kabul prošle nedelje izveo veliki prekogranični kontranapad. Dok Pakistan tvrdi da cilja položaje TTP-a (pakistanskih talibana), Avganistan optužuje Islamabad za ubijanje civila.

Vojska kontroliše vozila na ulasku u Kabul nakon pakistanskih vazdušnih udara na avganistansku prestonicu Foto: SAMIULLAH POPAL/EPA

Istovremeno, pakistanski zvaničnici tvrde da njihova vojska i dalje drži 32 kvadratna kilometra avganistanske teritorije u sektoru Žob, što vlasti u Kabulu odlučno odbacuju. Borbe se nastavljaju duž cele granice, uz intenzivnu upotrebu artiljerije i snajperskih jedinica.

Američke snage su napustile Bagram tokom povlačenja iz Avganistana 2021. godine, nakon gotovo 20 godina vojne prisutnosti u toj zemlji.

(Kurir.rs/Beta)

