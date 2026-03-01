Slušaj vest

Tri američka vojnika su poginula, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije „Epski bes“, objavila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

„Nekoliko drugih vojnika je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga i vraćaju se na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju i naš odgovor je u toku“, navodi se u objavi.

„Situacija se brzo menja, tako da iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih boraca, dok ne prođe 24 sata od obaveštenja najbližih rođaka.“

Još uvek nije poznato kako su vojnici poginuli.

Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

S druge strane, Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je da je izvršio napade na američke i britanske mete na moru i kopnu. Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. „Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Pored napada sa mora, IRGC je takođe izvestio o napadima na kopnene ciljeve. „Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika“, rekli su.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAMP: IRANCI ŽELE DA RAZGOVARAJU, PRISTAO SAM! "Čekali su predugo, trebalo je ranije to da prihvate! Ubili smo im 48 vođa jednim udarcem!" (VIDEO, FOTO)
kurir najnovija vest
PlanetaOTKRIVENO KAKO JE UBIJEN AJATOLAH ALI HAMNEI: "Nije mogao ništa da učini" (FOTO/VIDEO)
x01 EPA Iranian Supreme Leader's Offic.jpg
PlanetaTRAMP SE OBRATIO NARODU IRANA: "Bombe će padati svuda, kada završimo, preuzmite svoju vladu, biće vaša da je uzmete, sat vaše slobode je pred vratima" (VIDEO)
Donald Tramp
PlanetaPRVI SNIMCI NAPADA NA IRAN! Amerika i Izrael udružili snage, Teheran pod BOMBAMA, ljudi beže na ulicama! Jeziva scena (FOTO/VIDEO)
teheran.jpg
PlanetaTRAMP: AJATOLAH ALI HAMNEI JE MRTAV! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe! Ubijena sedmorica visokih zvaničnika iranskog ministarstva odbrane (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg
PlanetaPOČINJE KRVAVO IRANSKO PROLEĆE? Obnovljeni unutrašnji sukobi u zemlji, kreće HAOS na ulicama dok Amerika gomila trupe! (FOTO/VIDEO)
Iran protesti (1).png