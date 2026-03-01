Slušaj vest

Tri američka vojnika su poginula, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije „Epski bes“, objavila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

„Nekoliko drugih vojnika je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga i vraćaju se na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju i naš odgovor je u toku“, navodi se u objavi.

„Situacija se brzo menja, tako da iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih boraca, dok ne prođe 24 sata od obaveštenja najbližih rođaka.“

Još uvek nije poznato kako su vojnici poginuli.

S druge strane, Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je da je izvršio napade na američke i britanske mete na moru i kopnu. Tvrde da su pogodili tri tankera za naftu i da su ubili ili ranili 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Prema Gardi, njihove snage su ciljale tri tankera za naftu za koje kažu da pripadaju Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji. „Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Britaniji u Zalivu i Ormuskom moreuzu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Pored napada sa mora, IRGC je takođe izvestio o napadima na kopnene ciljeve. „Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika“, rekli su.