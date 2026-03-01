UAE ne znaju šta ih je snašlo

Ujedinjene Arapske Emirate je zahvatila turbulentna noć, a strahovi su rasli među iseljenicima posle 36 sati iranskih napada.

Stotine raketa i dronova presretnuto je u vazdušnom prostoru zemlje dok su se snažne eksplozije odjekivale.

Građanima je u hitnim upozorenjima tokom noći rečeno da potraže sklonište i drže se podalje od prozora.

Foto: Printskrin X

Upozorenja na mobilnim telefonima su se oglasila tri puta u roku od deset minuta, što se poklopilo sa zvukom eksplozija. Komšije su slale poruke pitajući gde su najbliži podrumi, a neki su proveli noć spavajući u hodnicima i kupatilima kako bi se što dalje udaljili od prozora.

Ubrzo posle upozorenja, počeli su da kruže snimci napada na aerodromu u Dubaiju, na kojima se vide veliki komadi krhotina na podu terminala. Ubrzo je usledila vest da su četiri člana osoblja povređena u napadu.

Posle toga, pogođen je i aerodrom u Abu Dabiju. Vlasti UAE su ranije danas saopštile da su u napadima ukupno tri osobe poginule, a 58 je lakše povređeno. Vazdušni saobraćaj širom regiona je i dalje obustavljen, a mnogi turisti ne znaju kako ili kada će moći da se vrate kući.

Dim iznad Dubaija i beg u Oman

Dodatno tenziji je doprineo veliki oblak dima koji se dizao iznad luke Džebel Ali u Dubaiju. Još nije jasno šta je pogođeno u eksploziji, ali prizor sivog dima koji se širi nad gradskom plažom je nadrealan. Američke pomorske snage su takođe raspoređene u blizini poslednjih nedelja, nakon što je Donald Tramp objavio da šalje svoju “armadu” u region.

Britanska ambasada savetuje građanima da potraže sklonište drugi dan zaredom, a vlada UAE je ponudila da pokrije troškove turista čija su putovanja poremećena. Uprkos tome, mnogi su se preko noći vozili do Omana, jedine države Persijskog zaliva koja nije pogođena napadima juče, verovatno zbog njegove uloge posrednika.

Prazne police i neizvesna budućnost

Iako vlasti insistiraju da sistemi protivvazdušne odbrane odlično rade svoj posao, zvuci presretnutih raketa, prizor hotela sa pet zvezdica u plamenu na kultnom ostrvu Palma i izveštaji o civilima povređenim šrapnelima bili su dovoljni da izazovu paniku.

Police supermarketa su prazne, a stotine ljudi čekaju u redovima za osnovne namirnice.

Ne može se reći koliko će ovo trajati ili kako će UAE odgovoriti. Diplomatski savetnik predsednika, dr Anvar Gargaš, rekao je da je Teheran prešao crvenu liniju.

– UAE neće sedeti skrštenih ruku pred iranskim napadima i razmotriće svoje opcije – rekao je za Skaj njuz Arabija. Čini se da ovo utočište za iseljenike ulazi u novi, neizvesni period.