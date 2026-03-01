Slušaj vest

Najmanje dve osobe su poginule, a 14 je ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u baru u Ostinu, u Teksasu.

Kako prenose mediji, osumnjičeni je takođe ubijen, a Federalni istražni biro (FBI) istražuje da li je napad bio teroristički.

Nije bilo početnih informacija o identitetu ili motivu strelca. Tri američka zvaničnika rekla su za CBS njuz da je osumnjičeni naturalizovani američki državljanin rođen u Senegalu.

Šefica policije Ostina rekla je da je policija primila poziv o prijavama muškarca koji je pucao u Bufordsu, pivskoj bašti u zabavnom okrugu grada.

Četrnaest ljudi je hospitalizovano, a tri su u kritičnom stanju, rekao je šef hitne pomoći.

FBI je saopštio da je Zajednička operativna grupa za borbu protiv terorizma uključena u istragu. Rečeno je da postoje indikatori na licu mesta i u njegovom vozilu koji ukazuju na potencijalnu vezu sa terorizmom, ali da je prerano utvrditi motivaciju.

Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia

Rekli su da su na mestu događaja pronađeni pištolj i puška.

Dva izvora iz policije rekla su za CBS News da istražitelji kažu da je strelac imao prethodne mentalne epizode ​​u Ostinu. Ispituju da li je na strelca uticala ekstremistička ideologija i da li postoji veza sa međunarodnim terorizmom, ali su upozorili da je pojedinac imao prethodne probleme sa mentalnim zdravljem.