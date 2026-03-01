Slušaj vest

Crni stubovi dima uzdižu se danas iznad luke u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Fotografiju je u nedelju popodne napravio turista sa balkona broda "Mein Schiff 4".

Za samo 24 sata Bliski istok je postao ratna zona. A usred svega toga našle su se hiljade nemačkih turista na kruzerima.

"Mein Schiff 4" kompanije "TUI Cruises" trenutno je usidren u luci Port Zajed u Abu Dabiju. Snažna eksplozija dogodila se tamo u nedelju popodne.

Ministarstvo odbrane u Berlinu je u međuvremenu saopštilo da su za to odgovorna dva iranska drona, koja su se srušila na skladište u pomorskoj bazi Al Salam u blizini luke. Tom prilikom zapaljena su dva kontejnera.

List BILD je od jednog putnika na brodu saznao:

- Oko 16,30 časova dobili smo hitno upozorenje na mobilnim telefonima i rečeno nam je da se odmah okupimo u brodskom pozorištu. Čula se snažna eksplozija u neposrednoj blizini - rekao je jedan od putnika.

- Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni - rekao je drugi.

Atmosfera na brodu je napeta.

- Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa decom, polako gube živce: panika, plač, strah od novih udara. A niko ne zna kako i kada ćemo se izvući odavde.

Sedmodnevna krstarenja pod nazivom "Čarolija Orijenta" na brodu "Mein Schiff 4" obično uključuju sledeće destinacije: Dubai, Abu Dabi, Kasab, Muskat, Dohu i ponovo Dubai.

Ukupno šest kruzera trenutno je usidreno u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, glavnom gradu Katara.