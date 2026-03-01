Sjedinjene Američke Države izvele su sinoć napad bombarderima B-2 na iranska postrojenja za balističke rakete , objavila je United States Central Command (CENTCOM) na platformi Iks.

CENTCOM je uz video-snimak bombardera naveo: „Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 900 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke rakete. Nijedna nacija ne bi smela da sumnja u američku odlučnost.“

SAD su i prošle godine koristile bombardere B-2, koji su tada poleteli iz vazduhoplovne baze Whiteman Air Force Base u Misuriju, za napad na iranska nuklearna postrojenja duboko pod zemljom. Za sada nije objavljeno odakle su poleteli avioni korišćeni u napadu u subotu.