Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države izvele su sinoć napad bombarderima B-2 na iranska postrojenja za balističke rakete, objavila je United States Central Command (CENTCOM) na platformi Iks.

CENTCOM je uz video-snimak bombardera naveo: „Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 900 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke rakete. Nijedna nacija ne bi smela da sumnja u američku odlučnost.“

SAD su i prošle godine koristile bombardere B-2, koji su tada poleteli iz vazduhoplovne baze Whiteman Air Force Base u Misuriju, za napad na iranska nuklearna postrojenja duboko pod zemljom. Za sada nije objavljeno odakle su poleteli avioni korišćeni u napadu u subotu.

Kurir.rs/Index.hr

Ne propustitePlanetaDRAMA U ABU DABIJU: Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista (VIDEO, FOTO)
Kruzer
PlanetaOTKRIVENO KAKO JE IZVEDEN ATENTAT VEKA Tramp ga prošle godine spasio od smrti, a sad je imao neočekivanog saveznika: "Saznali su za taj sastanak u subotu..."
shutterstock_2683054177.jpg
PlanetaPOTPUNI HAOS U DUBAIJU POSLE IRANSKIH NAPADA: Ljudi u panici pustoše prodavnice, rafovi potpuno prazni! (VIDEO, FOTO)
Dubai.jpg
PlanetaAMERIČKA VOJSKA PRIZNALA PRVE GUBITKE: Poginula tri vojnika! IRANSKA GARDA: Ubili smo 560 Amerikanaca
Teheran