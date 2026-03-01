Slušaj vest

Vrhovni verski vođa Irana Ali Hamenei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima.

Još uvek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija, navodi Daily Mail.

Na snimku se vide višestruke eksplozije u dve zgrade u glavnom gradu Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X:

"Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci poslednjih trenutaka uništenja sedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Iran je zvanično potvrdio da je Ali Hamnei ubijen juče u svojoj kućnoj kancelariji.

"Alahu pripadamo i Njemu se vraćamo", navela je jedna iranska novinska agencija.

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu i američkom predsedniku Donaldu Trampu navodno je prikazana fotografija Hamneijevog tela nakon što je izvučeno iz ruševina. Iran je ubistvo svog lidera nazvao "objavom rata protiv muslimana".

Kurir.rs/Dejli mejl

