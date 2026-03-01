Slušaj vest

Američka vojska objavila je da je uništila sedište Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa. Reč je o napadu koji se dogodio ranije danas u Teheranu.

„Amerika ima najmoćniju vojsku na svetu, a IRGC više nema sedište“, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) u objavi na društvenim mrežama.

„Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ubio je više od 1.000 Amerikanaca u proteklih 47 godina. Juče je američki udar velikih razmera odsekao glavu zmiji“, saopštio je CENTKOM.

