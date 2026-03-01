Slušaj vest

Donald Tramp je rekao da su „stotine“ ciljeva u Iranu već pogođene i da je devet brodova te zemlje uništeno.

Govoreći u šestominutnom videu na Truth Social, Tramp je rekao da će se misija nastaviti dok se svi američki ciljevi ne ispune. Nazvao je vrhovnog vođu Irana - ubijenog u napadima juče "bednim i podlim čovekom" koji je na rukama imao krv Amerikanaca i mnogih drugih nevinih ljudi.

Foto: Hadi Mizban/AP

Predsednik je rekao da SAD tuguju zbog smrti trojice vojnika koji su podneli najveću žrtvu.

- Nažalost, verovatno će ih biti još - rekao je, dodajući da će Amerika osvetiti njihovu smrt.

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Ovo je prvi put da je predsednik - koji se sada vraća iz Floride u Vašington - javno govorio otkako se juče obratio naciji.

Predsednik Tramp je naglasio da se Iranu ne sme dozvoliti prilika da razvije rakete dugog dometa ili nuklearno oružje.

- Ne možemo dozvoliti naciji koja podiže terorističke armije da poseduje takvo oružje - rekao je gospodin Tramp.

Rekao je da bi im takva perspektiva omogućila da „iznude svet svojoj zloj volji“.

Američki lider je takođe ponovio svoj apel iranskoj vojsci i policiji da polože oružje u zamenu za imunitet ili se suoče sa sigurnom smrću.

- Pozivam iranske patriote da iskoriste ovaj trenutak - dodao je.

- Budite hrabri, budite smeli, budite herojski i vratite svoju zemlju. Amerika je uz vas - rekao je Tramp.

