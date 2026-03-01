Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp obećao je danas da će osvetiti smrt trojice američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom i najavio moguće nove gubitke.

„Nažalost, verovatno će ih biti još pre kraja. Tako je“, rekao je Tramp u videu objavljenom na njegovoj društvenoj mreži Truth Social. „Amerika će osvetiti njihovu smrt i zadati najteži udarac teroristima koji su objavili rat, u osnovi, civilizaciji“, dodao je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Tri američka vojnika poginula, a pet je teško ranjeno, saopštila je danas američka vojska, govoreći o prvim žrtvama operacija protiv Irana.

„Amerika je uz vas“

Američki predsednik Donald Tramp je u novoj video poruci rekao da su američko-izraelski napadi na Iran „ispravni“ i „neophodni“ kako bi se uklonio „krvožedni teroristički režim naoružan nuklearnim oružjem“.

„Ove nepodnošljive pretnje se neće nastaviti“, rekao je Tramp.

Tramp je rekao da SAD sprovode „masovnu operaciju, ne samo da bi garantovale bezbednost za naše vreme i mesto, već i za našu decu i njihovu decu“. Naglasio je da je to „dužnost i teret slobodnog naroda“.

On je nazvao izraelsko-američke napade na Iran „ispravnim“ i „neophodnim“ za eliminaciju „krvožednog terorističkog režima, naoružanog nuklearnim oružjem“. „Borbene operacije se nastavljaju punom snagom i nastaviće se dok se svi naši ciljevi ne ostvare“, rekao je.

Američki predsednik je još jednom pozvao iransku Revolucionarnu gardu i „vojnu policiju“ da „polože oružje i dobiju puni imunitet ili se suoče sa sigurnom smrću“.

„Pozivam sve iranske patriote koji žude za slobodom da iskoriste ovaj trenutak i budu hrabri“, rekao je Tramp. „Budite hrabri, budite heroji i vratite svoju zemlju. Amerika je uz vas“.