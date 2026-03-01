Nije poznato da li su eksplozije povezane sa ratom u Iranu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u vazduhoplovnoj bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva na Kipru.

Snažne detonacije čule su se u britanskoj vazduhoplovnoj bazi Akrotiri kod Limasola oko ponoći po lokalnom vremenu, nakon što je navodno proglašena "bezbednosna pretnja", preneo je Daily Mail.

Za sada nije poznato da li su eksplozije povezane sa događajima u Iranu, ali do njih dolazi nakon što je britanski premijer sir Kir Starmer dao Sjedinjenim Državama dozvolu da sa britanskih baza pokreću "odbrambene" udare na iranske raketne položaje.

Eksplozije su usledile nakon što je osoblje u bazi navodno upozoreno na potencijalnu pretnju i dobilo naređenje da se "vrati u svoje domove i ostane unutra do daljnjeg".

"Bezbednosna pretnja" proglašena je u britanskim bazama na Kipru neposredno pre ponoći, prenosi Cyprus Mail.

Osoblju je rečeno da se "udalji od prozora i zakloni iza ili ispod čvrstog, masivnog nameštaja", te da sačeka dalja uputstva.

Ujedinjeno Kraljevstvo nije učestvovalo u napadima na Iran u kojima je ubijen ajatolah Ali Hamnei. Međutim, u nedelju su britanski borbeni avioni oborili iranski dron koji je bio usmeren ka Kataru.