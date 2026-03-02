Slušaj vest

Vojni pokret Hezbolah oglasio se povodom eskalacije sukoba na Bliskom istoku poručivši da će se suprotstaviti Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu zbog njihovih udara na Iran.

Lider pokreta Naim Kasem izjavio je da će "preuzeti svoju dužnost u suprotstavljanju agresiji" i da neće napustiti "polje časti i otpora".

Naim Kasem Foto: Profimedia

Libanski predsednik Džozef Aun, nakon vanrednog sastanka Višeg odbrambenog saveta, istakao je da odluka o ratu i miru pripada isključivo državi Liban.

Kasem, koji je preuzeo vođstvo Hezbolaha nakon što je Hasan Nasralah poginuo u izraelskom napadu u septembru 2024. godine, ocenio je ubistvo Alija Hamneija i drugih iranskih zvaničnika kao "vrhunac zločina".

Hezbolah je organizovao okupljanje u svom uporištu u južnom predgrađu Bejruta u znak podrške Iranu, pozivajući vernike da u džamijama čitaju Kuran i organizuju žalosne ceremonije povodom smrti vrhovnog vođe Irana.