7:51

Načelnik Generalštaba IDF: Ofanziva protiv Hezbolaha trajaće danima

Ejal Zamir, načelnik Generalštaba Izraleskih odbrambenih snaga (IDF), izjavio je jutros da je pokrenulta "ofanzivna kampanja" protiv Hezbolaha koja će verovatno trajati nekoliko dana.

- Započeli smo ofanzivnu kampanju protiv Hezbolaha. Nismo samo u defanzivi, sada prelazimo u napad. Moramo se pripremiti za nekoliko dana borbi, mnogo njih. Potrebna nam je jaka odbrambena spremnost i kontinuirana ofanzivna spremnost, u talasima - kazao je Zamir, prenosi BBC.

General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

7:47

Iranski dron pogodio sinoć aerodrom u Dubaiju

7:43

Snažne eksplozije u Dohi i Dubaiju

Snažne eksplozije su rano jutros odjeknule u katarskoj prestonici Dohi i Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izveštači Skaj njuza širom Bliskog istoka javljaju da je u Dubaiju bilo novih detotacija nakon onih zabeleženih u prethodna dva dana.

Prema rečima očevidaca za Rojters, glasne eksplozije su se čule i u Dohi.

7:32

Dim se vije iz američke ambasade u Kuvajtu

AFP i Rojters javljaju da se dim diže iz ambasade SAD u Kuvajtu ili njenoj blizini.

Britanska agencija navodi da su vatrogasci i vozila Hitne pomoći viđeni na tom području.

7:30

Libanske vlasti: U izraelskim napadima 31 osoba ubijena, broj nije konačan

Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u izraelskim napadima na Bejrut i južni deo zemlje poginula 31 osoba, a povređeno 149 ljudi.

- Broj žrtava je preliminaran - dodaje se u saopštenju.

7:27

Novi talas napada nakon što je svanulo

Izraelska vojska je saopštila da je jutros nastavila napade ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu.

Među pogođenim ciljevima nalaze se skladišta oružja Hezbolaha i "dodatna infrastruktura u nekoliko oblasti".

Izrael je počeo prve napade oko ponoći, nakon što je ekstremistička organizacija koju podržava Iran ispalila rakete na Izrael.

Posledice novih izraelskih napada na ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

7:22

Izrael naredio evakuaciju 50 sela u Libanu, ogromne gužve dok ljudi beže iz južnih predgrađa Bejruta

Izraelske odbrambene snage (IDF) su naložile stanovnicima više od 50 sela u Libanu da se evakuišu nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael.

Snimci prikazuju ogromne saobraćajne gužve dok ljudi beže iz južnih predgrađa Bejruta koja su pogođena u izraelskim vazdušnim udarima.

Ogromne kolone vozila ljudi koji beže sa juga Libana zbog obnovljenog sukoba Izraela i Hezbolaha Foto: Hussein Malla/AP

7:16

Rezime jučerašnjeg dana

Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.