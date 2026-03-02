RAT SE ŠIRI, EKSPLOZIJE KRENULE PRE ZORE, LJUDI U PANICI BEŽE! Izrael udario na Liban nakon napada saveznika Irana, DIM SE VIJE IZ AMERIČKE AMBASADE u Kuvajtu
Danas je treći dan sukoba na Bliskom istoku pokrenutih izraelsko-američkim napadom na Iran i odmazdom Teherana raketiranjem baza SAD u zemljama regiona.
U sukobe se sada uključio i Hezbolah, proiranska ekstremistička organizacija iz Libana, koji je ispalio rakete na Izrael, nakon čega je usledio odgovor jevrejske države.
Iran je potvrdio da je u prvom talasu napada na Teheran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.
Načelnik Generalštaba IDF: Ofanziva protiv Hezbolaha trajaće danima
Ejal Zamir, načelnik Generalštaba Izraleskih odbrambenih snaga (IDF), izjavio je jutros da je pokrenulta "ofanzivna kampanja" protiv Hezbolaha koja će verovatno trajati nekoliko dana.
- Započeli smo ofanzivnu kampanju protiv Hezbolaha. Nismo samo u defanzivi, sada prelazimo u napad. Moramo se pripremiti za nekoliko dana borbi, mnogo njih. Potrebna nam je jaka odbrambena spremnost i kontinuirana ofanzivna spremnost, u talasima - kazao je Zamir, prenosi BBC.
Snažne eksplozije u Dohi i Dubaiju
Snažne eksplozije su rano jutros odjeknule u katarskoj prestonici Dohi i Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Izveštači Skaj njuza širom Bliskog istoka javljaju da je u Dubaiju bilo novih detotacija nakon onih zabeleženih u prethodna dva dana.
Prema rečima očevidaca za Rojters, glasne eksplozije su se čule i u Dohi.
Dim se vije iz američke ambasade u Kuvajtu
AFP i Rojters javljaju da se dim diže iz ambasade SAD u Kuvajtu ili njenoj blizini.
Britanska agencija navodi da su vatrogasci i vozila Hitne pomoći viđeni na tom području.
Libanske vlasti: U izraelskim napadima 31 osoba ubijena, broj nije konačan
Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u izraelskim napadima na Bejrut i južni deo zemlje poginula 31 osoba, a povređeno 149 ljudi.
- Broj žrtava je preliminaran - dodaje se u saopštenju.
Novi talas napada nakon što je svanulo
Izraelska vojska je saopštila da je jutros nastavila napade ciljeve povezane sa Hezbolahom u Libanu.
Među pogođenim ciljevima nalaze se skladišta oružja Hezbolaha i "dodatna infrastruktura u nekoliko oblasti".
Izrael je počeo prve napade oko ponoći, nakon što je ekstremistička organizacija koju podržava Iran ispalila rakete na Izrael.
Izrael naredio evakuaciju 50 sela u Libanu, ogromne gužve dok ljudi beže iz južnih predgrađa Bejruta
Izraelske odbrambene snage (IDF) su naložile stanovnicima više od 50 sela u Libanu da se evakuišu nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael.
Snimci prikazuju ogromne saobraćajne gužve dok ljudi beže iz južnih predgrađa Bejruta koja su pogođena u izraelskim vazdušnim udarima.
Rezime jučerašnjeg dana
