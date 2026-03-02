Slušaj vest

Zbog naglog pogoršanja bezbednosne situacije i ratnih dejstava u regionu bliskog istoka ambasade Srbije objavile su obaveštenja i preporuke da se srpski državljani do daljne uzdrže od svake vrste putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Behrein.

Državljanima koji se već nalaze u navedenim zemljama savetuje se da sačuvaju pribranost i da proritete posvete pažnji ka ličnoj bezbednosti. Takođe važno je da se prate i obaveštenja lokalnih vlasti ali i same ambasade Srbije.

- Nažalost turističke agencije ne mogu imate veliku ulogu sada osim neke informativne, zaista ništa više od toga agencije ne mogu da urade. Mi imamo nekoliko grupa koje se nalaze na nekim destinacijama i nekima su aerodromi za presedanje i bili ova 3 aerodroma, recimo Doha, Dubai i Abu Dabi i to i jesu najveća čvorišta za tu vrstu putovanja - objasnio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) za Kurir TV.

Ipak navodi da je nebo iznad tih država zatvoreno tako da su i letovi otkazani.

Foto: Kurir Televizija

- Ja razumem da ljude to ne zanima i da samo žele da se vrate ali sa druge strane mi moramo da shvatimo da na svetu ne živimo sami, da ima i drugih ljudi i da više mesta na avionima koji se rerutiraju na druge destinacije nema - dodaje.

Kako kaže, broj otkazanih letova je ogroman i ne može se svima izaći u susret.

- Putovanja koja su zakazana za te zemlje će biti otkazana, probaće se za one destinacije gde eventualno može da se rerutira ali je i važno da se ne ide preko tih zemalja nego nekih drugih. To je obaveza avio kompanija da se bave takvim stvarima u dogovoru sa agencijama, ali ukoliko je to moguće - rekao je Seničić za Redakciju.

Kaže da nije problem u parama za letovi iz tih zemalja već da mesta jednostavno više nema.

- Mi moramo da shvatimo da ima stotine hiljada putnika koji su ostali bez svojih letova, što se tiče troškova kompanije su najčešće u obavezi da obezbede smeštaj ukoliko ne mogu da prevezu putnike i tu će se pojaviti problem. Vidim da je u Dubaiju već problem da nema dovoljno mesta po hotelima za sve ljude koji se nalaze tamo - govori on.

Navodi da je to ozbiljan problem i da će tek biti problema.

Kakve su posledice ?

- Za one koji nisu otputovali a sve je zakazano važno je da ostanu mirni i u kontaktu sa svojim agencijama, karte će moći da se refundiraju, to nije sporno i oni su u boljoj poziciji - dodaje.

Kako kaže, ukoliko nije moguće da vrate putnike oni će morati da ostanu na svojim destinacijama dok to ne bude omogućeno.

- Dok god se ne dobiju informacije da je bezbedno nebo neće poleteti nijedan avion, nijedna kompanija ne želi da ugrozi svoje avione i isto tako ljude u njima - kaže Seničić.

Foto: Seth Michael/Shutterstock

Obbjašnjava da je aerodrom bio otvoren na 2 sata pre nego što je konačno zatvoren i da su mnogi avioni tada poleteli ali da su onda morali da se vrate.

- Više puta sam pomenuo, kada krenemo na put uvek trebamo imate broj naše ambasade u zemlji u kojoj idemo - objašnjava.

Navodi da će upravo ambasade i konzulati imati jedine prave informacije i da je od ogromne važnosti pratiti sva obaveštenja.

- Posledice će biti sigurno velike, po jednom danu aerodrom pređe preko nekoliko desetina hiljada putnika, ovo će uticati i na avio kompanije ali tu gube i hoteli i turističke agencije, gube svi - rekao je Seničić.

Kako kaže, može doći do propadanja agencija baš zbog toga što avio kompanije ne ispunjavaju svoje odgovornosti i to se ranije dešavalo tokom korone.

