Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.

Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.

Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.

Slobodan Milivojević reditelj i producent se trenutno nalazi u Bahreinu, gde je Iran već gađao američke baze, a najnovije informacije podelio je za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:

- Bilo je manje uzbuna nego u subotu. Jutros smo dočekani sa vestima da je ponovo pogođena američka baza u Bahreinu. Jutros oko 8 časova probudio me je "alert" sa telefona. Prisustvovali smo jakom dejstvu protivvazdušne odbrane i ponovnom bombardovanju američke baze. Nemamo tačne informacije kolika je šteta. Videli smo dim iz američke baze i pretpostavljamo da je tamo bio udar.

Milivojević kaže da su juče bili rasprostranjeniji napadi u Katru i Kuvajtu, nego što su to bili u Bahreinu. Kaže da postoji panika među građanima:

- Ovde postoji puno porodica sa decom ljudski je da se plašiš za sebe i za svoje i da razmišljaš šta dalje. Bahrein je miran i puno firmi radi od kuće. Puno poslova je organizovano van kancelarija. Uputstva su da se ne ide na posao, da se izbegava saobraćaj. Postoji nekoliko čet grupa sa našim ljudima a jedna od njih je grupa sa našom ambasadom. Počeli smo da u te čet grupe ubacujemo ljude sa Balkana i ona služi kao oficijalna grupa za komunikaciju u vezi servisnih informacija i evakuacije.

Pogođen hotel

Nekoliko ljudi iz Srbije tražilo je evakuaciju iz Bahreina našoj ambasadorki, Milivojević kaže da će ta grupa biti prva koja će otići dok se ne smiri situacija u regionu:

- Posle napada na Iran, krenuo je u odmazdu. Počeli su da gađaju sada i neke objekte gde su smešteni američki vojnici i obaveštajci, u Dubaiju je pogođena zgrada gde su bili smešteni ljudi američke CIA-e. Neće doći do neke kopnene eskalacije jer je Iran odvojen morem koje kontroliše američka mornarica. Nebo kontroliše američka vojska - kaže Milivojević i dodaje:

- Postojaće opasnost od svakodnevnog bombardovanja i napadanja raketama većeg dometa.

Ovako je počeo napad na Iran

Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.

U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

