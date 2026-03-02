"PROBUDILO NAS JE UPOZORENJE, ČULO SE JAKO DEJSTVO PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE!" Srbin ostao u Bahreinu koji GORI: Naši ljudi traže evakuaciju, širi se panika!
Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.
Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.
Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.
Slobodan Milivojević reditelj i producent se trenutno nalazi u Bahreinu, gde je Iran već gađao američke baze, a najnovije informacije podelio je za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji:
- Bilo je manje uzbuna nego u subotu. Jutros smo dočekani sa vestima da je ponovo pogođena američka baza u Bahreinu. Jutros oko 8 časova probudio me je "alert" sa telefona. Prisustvovali smo jakom dejstvu protivvazdušne odbrane i ponovnom bombardovanju američke baze. Nemamo tačne informacije kolika je šteta. Videli smo dim iz američke baze i pretpostavljamo da je tamo bio udar.
Milivojević kaže da su juče bili rasprostranjeniji napadi u Katru i Kuvajtu, nego što su to bili u Bahreinu. Kaže da postoji panika među građanima:
- Ovde postoji puno porodica sa decom ljudski je da se plašiš za sebe i za svoje i da razmišljaš šta dalje. Bahrein je miran i puno firmi radi od kuće. Puno poslova je organizovano van kancelarija. Uputstva su da se ne ide na posao, da se izbegava saobraćaj. Postoji nekoliko čet grupa sa našim ljudima a jedna od njih je grupa sa našom ambasadom. Počeli smo da u te čet grupe ubacujemo ljude sa Balkana i ona služi kao oficijalna grupa za komunikaciju u vezi servisnih informacija i evakuacije.
Milivojević se takođe obratio i sa lica mesta, kada je prvi put pogođena američka ambasada u Bahreinu, video kao i tekst možete pročitati ovde.
Pogođen hotel
Nekoliko ljudi iz Srbije tražilo je evakuaciju iz Bahreina našoj ambasadorki, Milivojević kaže da će ta grupa biti prva koja će otići dok se ne smiri situacija u regionu:
- Posle napada na Iran, krenuo je u odmazdu. Počeli su da gađaju sada i neke objekte gde su smešteni američki vojnici i obaveštajci, u Dubaiju je pogođena zgrada gde su bili smešteni ljudi američke CIA-e. Neće doći do neke kopnene eskalacije jer je Iran odvojen morem koje kontroliše američka mornarica. Nebo kontroliše američka vojska - kaže Milivojević i dodaje:
- Postojaće opasnost od svakodnevnog bombardovanja i napadanja raketama većeg dometa.
Ovako je počeo napad na Iran
Podsetimo, izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.
Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.
Izraelske vazdušne snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regionu.
U međuvremenu je sirijski vazdušni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izveštajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana. Vazdušni saobraćaj u većem delu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine vazdušne koridore koji prelaze preko njegove teritorije.
Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu. Istovremeno, izraelske zračne snage sprovode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs