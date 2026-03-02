Slušaj vest

(KMG) -- Kineski šef diplomatije, Vang Ji, u nedelju je razgovarao sa ruskim šefom diplomatije, Sergejem Lavrovom, na zahtev Rusije.

Vang, takođe član Politbiroa CK KP Kine, rekao je da je na inicijativu Kine i Rusije, Savet bezbednosti UN-a održao hitan sastanak u subotu zbog trenutne situacije u Iranu.

„Kina se dosledno pridržava ciljeva i principa Povelje UN-a i protivi se upotrebi sile u međunarodnim odnosima”, rekao je Vang. Vang je naveo da je neprihvatljivo da SAD i Izrael napadaju Iran tokom iransko-američkih pregovora, dodajući da je takođe neprihvatljivo da otvoreno ubijaju vođu suverene države i podstiču promenu vlade.

Vang je istakao da ove akcije krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa. Napominjući da se eskalacija proširila po celom Perzijskom zalivu, Vang je izjavio da bi situacija na Bliskom istoku mogla da se uvuče u opasnu situaciju, a Kina je izuzetno zabrinuta zbog toga. Vang je istakao da je stav Kine o situaciji u Iranu sledeći: Prvo, mora se odmah prekinuti vojna akcija. Sprečiti širenje rata i sprečiti da situacija izmakne kontroli. Kina pridaje veliki značaj bezbednosti zemalja Perzijskog zaliva i podržava ih u pokazivanju uzdržanosti. Drugo, potrebno je vratiti se dijalogu i pregovorima što pre. Sve strane moraju odlučno da se zalažu za mir i sprečavanje rata, kao i da pozovu odgovarajuće strane da se što pre vrate na put dijaloga i pregovora. Treće, zajedničko protivljenje jednostranim akcijama. Napad na suverene zemlje bez sankcija Saveta bezbednosti UN-a podriva temelje mira utvrđene posle Drugog svetskog rata. Međunarodna zajednica mora poslati jasan signal protiv bilo kakvog povratka Zakonu džungle.

Lavrov je izjavio da su američko-izraelski napadi na Iran ozbiljno narušili stabilnost na Bliskom istoku. “Rusija deli isti stav sa Kinom i spremna je da ojača koordinaciju i komunikaciju sa kineskom stranom kako bi poslala jasan signal preko platformi kao što su UN i Šangajska organizacija za saradnju, pozivajući na trenutno okončanje rata i povratak diplomatskim pregovorima”, rekao je on.