Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je njegova zemlja spremna da podeli svoje iskustvo u protivvazdušnoj odbrani (PVO) od raketa i dronova tipa Šahid.

Zelenski je rekao da je "situacija na Bliskom istoku pokazala koliko je teško obezbediti 100 odsto zaštitu od (iranskih) raketa i dronova Šahid, sa kojima se Ukrajina suočava svakodnevno" tokom ruskih napada.

- Čak ni zemlje (Persijskog) zaliva, koje imaju bolje i brojnije sisteme PVO, nisu u stanju da presretnu sve balističke rakete. Naše iskustvo u odbrani je u mnogim aspektima nezamenljivo - rekao je Zelenski u redovnom večernjem video obraćanju Ukrajincima i dodao da je spreman da podeli to iskustvo i pomogne narodima koji su pomogli Ukrajini tokom ove zime.

(Kurir.rs/Beta)

