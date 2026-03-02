OGLASILI SE SRBI IZ DUBAIJA ZA KURIR! EVO DA LI ĆE AERODROM PRORADITI! Iznad grada lete projektili, jako je loše stanje: "Ogroman je strah u ljudima"
Izraelske snage su pokrenule "preventivni napad" na Iran, a u zemlji je proglašeno vanredno stanje.
Napad dolazi nakon što je predsednik SAD, Donald Tramp, nedeljama pretio udarima na Iran zbog njegovog nuklearnog programa, kao i zbog unutrašnje represije u kojoj su, prema navodima, hiljade demonstranata izgubile život.
Iran je odmah pokrenuo akciju odmazde i lansirao rakete ka Izraelu. Iranski zvaničnici su ranije upozoravali da bi američke trupe u regionu mogle biti meta ukoliko zemlja bude napadnuta.
Sportski novinar, Vuk Brajović, trenutno se nalazi u Dubaiju, koji je nedavno bombardovan od strane Izraela. Naime, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju. Požar je izbio u blizini luksuznog hotela Fermont Palm u Dubaiju.
- Država je objavila da će svim turistima, a njih je preko 20.000, država podmiriti sve troškove ponovnog zakazivanja letova, smeštaja i ostalih troškova koji su se desili kao rezultat trenutne situacije. Takođe, Emirati su odlučili da zatvore svoju ambasadu u Teheranu, čime se vide dodatne eskalacije u odnosu sa Iranom. Kako bi zaštitila stanovništvo, država je odlučila da zatvori sve javne parkove, zabavne i tematske parkove širom zemlje - rekao je Brajović za Redakciju.
- Večeras je za jedan deo stanovništva izveden test uzbune putem mobilnih telefona. Određeni broj projektila oboren iznad Dubaja. U pitanju su projektili koji su leteli ka američkoj bazi u Šardži, a samim tim moraju da prelete preko Dubaja i često je slučaj da posetioci mogu da vide dejstvo protivvazdušne odbrane upravo na nebu iznad Dubaja.
Brajović kaže da situacija eskalira u Hormuškom zalivu, a da je aerodrom u Dubaju zatvoren za civilni saobraćaj do sutra.
Napadi u jutarnjim časovima
Takođe, Željko Ristić se javio uživo iz Dubaija za emisiju "Redakcija" i tim povodom otkrio da je noć protekla mirno, za razliku od ranih jutarnjih časova gde su se osetile detonacije, koje su bile vrlo blizu:
- Gađan je Burdž Al Arab. Juče je pogođena zgrada CIA-e. Sada je jako loše stanje. Što se tiče svakodnevnog života, nisam primetio da nešto u prodavnicama fali od namirnicama. Mi smo u hotelu koji je dobro snabdeven. Plaže su zabranjene i ogroman je strah u ljudima. Juče su usledili takvi udari da je to neverovatno.
Ristić je pohvalio srpsku ambasadu koja je prema njegovim rečima uradila odličan posao. Dodaje i da nema naznaka da bi nebo bio bezbedno za evakuaciju u skorije vreme.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs