Prema prvim izveštajima, Iran je pokrenuo napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.

Dronovi Šahid napali su postrojenje kompanije Aramko u Ras Tanuri, lokaciji koja se smatra jednim od najvećih naftnih čvorišta na svetu.

Nedugo zatim, rafinerija nafte Saudi Aramko prestala je sa radom, izveštava Skaj njuz Arabija.


Radnici u postrojenjima kompanije Aramko napuštaju postrojenja nakon izveštaja o iranskim napadima.

Šta je Ras Tanura?

Ras Tanura je jedan od najvažnijih energetskih centara na svetu - nalazi se na istočnoj obali Saudijske Arabije i služi kao glavni terminal za izvoz sirove nafte.

Ovaj objekat obuhvata jedan od najvećih naftnih terminala i rafinerijskih kompleksa na planeti, sa ogromnim kapacitetom za preradu i transport nafte tankerima do Azije, Evrope i SAD, i dugo je bio ključna karika u globalnim energetskim tokovima.

Zbog svoje strateške uloge u snabdevanju sirovom naftom i rafiniranim proizvodima, svaki poremećaj rada u Ras Tanuri mogao bi imati ozbiljne posledice po globalno tržište.

