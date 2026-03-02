IRAN NAPAO JEDNO OD NAJVEĆIH NAFTNIH ČVORIŠTA NA SVETU! Drama u Saudijskoj Arabiji, rafinerija OBUSTAVILA RAD, brutalan udar Šahidima (VIDEO)
Prema prvim izveštajima, Iran je pokrenuo napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.
Dronovi Šahid napali su postrojenje kompanije Aramko u Ras Tanuri, lokaciji koja se smatra jednim od najvećih naftnih čvorišta na svetu.
Nedugo zatim, rafinerija nafte Saudi Aramko prestala je sa radom, izveštava Skaj njuz Arabija.
Radnici u postrojenjima kompanije Aramko napuštaju postrojenja nakon izveštaja o iranskim napadima.
Šta je Ras Tanura?
Ras Tanura je jedan od najvažnijih energetskih centara na svetu - nalazi se na istočnoj obali Saudijske Arabije i služi kao glavni terminal za izvoz sirove nafte.
Ovaj objekat obuhvata jedan od najvećih naftnih terminala i rafinerijskih kompleksa na planeti, sa ogromnim kapacitetom za preradu i transport nafte tankerima do Azije, Evrope i SAD, i dugo je bio ključna karika u globalnim energetskim tokovima.
Zbog svoje strateške uloge u snabdevanju sirovom naftom i rafiniranim proizvodima, svaki poremećaj rada u Ras Tanuri mogao bi imati ozbiljne posledice po globalno tržište.
