Nebom nad bliskim istokom dominiraju rakete i dronovi dok mornarica i kopnene snage stalno menjaju pozicije, svaka greška u proceni ili zakasneli odgovor može doneti rupu u odbrani i promeniti sam tok sukoba. Pomorski koridori postaju strateške tačke visokog rizika a svaka meta civilna ili vojna mora se tretirati kao potencijalni udarac koji menja ravnotežu snaga. Taktika i raspored snaga više nisu samo teorija već oni odlučuju ko preživljava u ovom eskaliranom sukobu.

Gosti Kurir televizije bili su Luka Kastratović, general major u penziji i Stevan Ignjatović, pilot u penziji.

Kakvo oružije "krije" Iran?

Iran je objavio video snimak koji prikazuje, kako se tvrdi, tunele dronova Revolucionarne garde u kojima se skladišti oružje korišćeno za napade na američke baze u regionu.

U videu koji je objavila iranska državna novinska agencija Fars, mogu se videti redovi dronova poređani u podzemnom tunelu ili na raketnim bacačima. Na zidovima je iranska zastava i slike pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Ovo je demonstracija sile i moći jer ipak je Iran jedna velika zemlja, ima 97 miliona stanovnika i veoma naprednu privredu, Rusi su ranije kupovali dronove od njih. Iran je jedno brdovito područije koje je pogodno za podzemne tunele i skloništa ali takođe i ratne sisteme - rekao je Kastratović.

Navodi da je Iran najača zemlja na bliskom srednjem istoku.

- Ipak tu je ekonomski motiv za napad, jeftina radna snaga i eksploatacija, takođe imaju jeftinu naftu i energiju, motiv Amerike je takođe približavanje Rusiji - dodaje.

Kako kaže, suština je da Amerika želi da sve zemlje Bliskog i Srednjeg istoka imaju rukovodstva koja će se slagati sa njihovim interesima.

- Ako to ne mogu da urade diplomatskim, mirnim i političkim putem onda idu u rat - objasnio je on.

Ipak, navodi da ovaj video nije samo hvaljenje već je legitimna pretnja jer Iran zaista jeste moćna zemlja sa jakim oružjem.

Dronovi u svrhe rata

Podsetimo, Iran je već ranije koristio dronove u svrhe rata. Mnoge zanima da li oni menjaju smer sukoba kao i koliko su efikasni protiv Izraelskih i Američkih baza.

- Dronovi su pokazali izuzetnu efikasnost, počevši još na Ukrajinskom ratištu, tada su Rusi pretrpeli značajne gubitke upravo od strane dronova - rekao je Ignjatović.

Upotreba bespilotnih letelica postala je jedan od ključnih elemenata savremenih sukoba u koje je uključen Iran, a vojni analitičari ocenjuju da njihova efikasnost zavisi pre svega od taktike i snage protivvazdušne odbrane protivnika.

Ipak, analitičari ističu da se efikasnost dronova ne meri isključivo procentom pogodaka. Čak i kada su oboreni, masovni napadi primoravaju protivnika da troši skupe presretače, drži visoki nivo pripravnosti i raspoređuje dodatne resurse za zaštitu ključne infrastrukture. Time dronovi ostvaruju i psihološki i ekonomski pritisak.

Kastratović objašnjava da su namerno gađani centri i veliki gradovi, i sam je letovao par puta blizu Irana.

- U Kini se proizvode i podvodni dronovi koji mogu ići kroz vodu, to je danas usavršeno. Bitna područija se uspešno gađaju dronovima, Rusi su usavršili oružija protiv dronova ali oni su moćna oružija kojima se veoma teško suprotstavlja - rekao je Kastratović.

Objašnjava da je istočni deo Irana manje gađan od zapadnog ali da je to i bio cilj i da nema mesta koje dronovi ne mogu da dosegnu.

- Amerika ima 800 baza, što više baza ima one su ranjivije, potrebno joj je onda i više raketnih sistema kako bi ih odbranila kao i jaka vazdušna odbrana. Snage Iranske vojske su čak i u ovoj situaciji vrlo složene - dodaje on.

Zaključak vojnih stručnjaka je da dronovi predstavljaju značajan faktor u savremenim sukobima, ali retko odlučuju ishod rata sami po sebi. Njihov stvarni učinak zavisi od kombinacije tehnološke sofisticiranosti, broja lansiranih letelica i sposobnosti protivnika da odgovori efikasnom odbranom.

